Прифронтовому Торецьку повернули воду

На теплопостачання населення аварія водоводу не вплинула.

На Донеччині завершили ремонтні роботи на водоводі "Горлівка-Торецьк".

Про це повідомила пресслужба Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

"Фахівці комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу" завершили ремонтні роботи на водоводі "Горлівка-Торецьк" діаметром 900 мм. В ході робіт ліквідували пошкодження (тріщину) розміром 300 мм", - йдеться в повідомленні.

Водопостачання було припинене у м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та смт Щербинівка (частково) Торецької міської ради – всього 42 813 осіб.

На теплопостачання населення аварія не вплинула.

Нагадаємо, 19 листопада через порив було зупинено водовід "Горлівка-Торецьк". Місто Торецьк з 30 тис. жителів лишилося без води.

У вересні Верховна Рада України ухвалила постанову №3835 "Про Звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням". Верховна Рада України звертається до Кабміну з вимогою забезпечити фінансування у 2020 році коштом держбюджету, у тому числі коштів Державного фонду регіонального розвитку, а також сприяти залученню інвестиційних коштів для реалізації проєктів капітального ремонту та реконструкції об’єктів Другого Донецького водопроводу Комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

У липні 2019 року Кабінет міністрів заборонив застосовувати будь-які обмеження поставок електроенергії комунальному підприємству "Вода Донбасу", яке є ключовим постачальником питної води для населених пунктів регіону.