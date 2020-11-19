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Гуманітарна підгрупа ТКГ зібралася на позачергове засідання

Основе питання - розблокування роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду. 

Гуманітарна підгрупа ТКГ зібралася на позачергове засідання
Фото: ДПСУ

Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу зібралася на позачергове засідання в режимі відеоконференції.

Про це повідомили у Telegram української делегації в ТКГ.

"Неодноразові звернення української сторони та тиск наших міжнародних партнерів дали свої результати. Основне питання для обговорення - розблокування роботи КПВВ", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні Українська делегація у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях звернулася до російської сторони з пропозицією скликати позачергові засідання ТКГ з питань розблокування роботи КПВВ та обміну утримуваними особами.

Напередодні повідомляли, що українська сторона в ТКГ пропонує провести обмін полоненими до 24 грудня.

10 листопада Україна відкрила всі КПВВ на лінії розмежування, окупанти забороняли перетин. Зокрема, пропуск осіб не здійснювався в Золотому і Щасті. Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування.

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