Зловмисників затримали в одній зі столичних кав’ярень під час одержання першої частини хабаря у 250 тисяч доларів.

Служба безпеки України затримала двох шахраїв, які за $500 тис. обіцяли вирішити "питання" через зв’язки в Офісі генпрокурора.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Затримані співробітниками спецслужби ділки — двоє киян, які вимагали ці гроші з представника іноземної компанії. Вони пообіцяли через свої нібито "зв’язки" з керівництвом структури посприяти в активізації розслідування у кримінальному провадженні, де бізнесмен є потерпілим", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Слідство встановило, що за цю суму фігуранти також "гарантували" відшкодування завданих збитків і притягнення винних до відповідальності.

Фото: пресслужба СБУ

Зловмисників затримали в одній зі столичних кав’ярень під час одержання першої частини хабаря у 250 тисяч доларів.

Фото: пресслужба СБУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, зараз тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у липні ДБР затримало майора СБУ за вимагання хабаря. Працівник відділу кадрового забезпечення вимагав $3000 доларів за вирішення питання працевлаштування.

Раніше правоохоронці затримали співробітника СБУ в Миколаївській області, який вимагав 2 тис. доларів і 10 тонн зерна від співвласниці фермерського господарства. Він обіцяв не притягувати підприємницю до кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки. Правоохоронцеві загрожує до 10 років позбавлення волі.