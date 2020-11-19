Променад для забудовника: Як бюджет Києва платить за набережні для приватних ЖК

І пощастило забудовникам двічі — облаштування берегових ліній під цими ЖК узяло на себе комунальне підприємство за кошти міського бюджету. Таке рішення прийняла Київрада у 2018 році. І включила ці проєкти до « Програми економічного і соціального розвитку міста на 2018-2020 роки ». Про це в тексті для LB.ua пише журналістка DOZORRO Леся Падалка.

Так сталося з будівництвом трьох житлових комплексів на Лівому березі Києва: ЖК «Лебединий» (біля метро «Харківська»), ЖК «Рів'єра» (біля метро «Славутич») і ЖК на Маланюка, 101 (більш відомий як «Русанівська гавань», біля метро «Лівобережна»). Забудовникам усіх цих комплексів пощастило з орендою земельних ділянок біля водойм — кияни, втомлені щільною забудовою і «кам'яними джунглями», охоче надають перевагу життю біля води.

За останні три роки київське комунальне підприємство «Плесо» допомогло з розчищенням водойм, берегоукріпленням і облаштуванням берегової лінії відразу для трьох нових житлових комплексів, які зводять приватні забудовники в столиці. З бюджету міста було направлено понад 300 млн грн на роботи, які допомогли будівельним компаніям капіталізувати їхні девелоперські проєкти і продати престижні квартири з «власною набережною».

«Вітаємо на нашій набережній!»

ЖК «Лебединий» (замовник ТОВ «Козак», ТОВ «НІКА ЛТД») будують на березі озера Лебедине на місці колишнього ринку. Ділянка розташована на схилі, а пляма забудови межує з територією очисних споруд «Харківські», які приймають дощові стоки всього масиву. Щоб новий ЖК у буквальному сенсі не обвалив старі споруди, їх було вирішено реконструювати - роботи на очисних і старт будівництва ЖК почалися одночасно. Офіційна причина реконструкції очисних споруд - перевантаження і застарілість (щоправда, спорудам трохи більше ніж 30 років, а в Києві є старіші очисні споруди, проте “Харківські” стали на ремонт першими). Тобто завдяки новому ЖК місто приділило увагу оновленню своїх споруд.

Фото: Леся Падалка ЖК Лебединий Фото: Леся Падалка Фото: Леся Падалка Фото: Леся Падалка

За даними Prozorro, сукупна вартість замовлених робіт на цьому об'єкті за три роки склала приблизно 170 млн грн. Тривають вони і досі. Але першою пусковою чергою об'єкта стало будівництво набережної під ЖК. Гарну прогулянкову зону з газонами і майданчиками відкрили тут ще у 2018 році. Тоді ж забудовник провів рекламну акцію з нагоди відкриття набережної, на яку запросив інвесторів об'єкта. Низка рекламних матеріалів у мережі також пов'язують цю набережну з новим ЖК, так само представляють вигоди будинку й у відділі продажів і на сайті ЖК «Лебединий».

Фото: скрін

Невдовзі після презентації доступ на набережну закрили на замок і повісили паспорт об'єкта — набережна є частиною реконструкції очисних споруд, яку робить «Плесо», тому поки що доступ на неї заборонено.

Зараз вхід з боку проспекту Бажана — доступ для мешканців району — все ще закрито. Проте з боку ЖК є свій прохід, і перші мешканці будинків «Лебединого» гуляють з дітьми і собаками на «власній набережній».

Водночас вартість витрат на берегоукріплення і благоустрій цієї набережної було включено в кошторис робіт із реконструкції очисних споруд, які робить «Плесо» (дані аудиту КМДА).

Схожа ситуація склалася з іншим об'єктом — на озері Підбірна біля метро «Славутич». Тут будівництво ЖК «Рів'єра» (ТОВ «СТАТУС-БУД ПЛЮС») ведеться біля невеликої затоки Дніпра — озеро Підбірна, яке сполучається каналом з річкою.

Фактично раніше це була заболочена місцевість, з розливами води навесні. Щоб будувати тут багатоповерхові будинки, довелося забезпечити непідтоплення їх у майбутньому, розчистити водойму і укріпити береги. Усе це зробило КП «Плесо» в межах проєкту «Розчистка і благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівка до р. Дніпро». За даними Prozorro, для цього об'єкта проведено закупівель на приблизно 50 млн грн.

Фото: Леся Падалка ЖК Рів'єра Фото: Леся Падалка

Тобто комунальне підприємство забезпечило гідротехнічні й інженерні передумови будівництва і функціонування ЖК, а заодно створило «рекреаційну зону» — колишня брудна заводь тепер затишне озеро. Забудовник зробив благоустрій, поставив загорожу — і тепер це набережна ЖК, вхід на яку для сторонніх осіб — через КПП (на фото).

Заробили двічі

Але найбільш віртуозно споруджують набережну вздовж Русанівської протоки в Дніпровському районі. Тут забудовник об'єкта не просто отримав набережну біля ЖК коштом міського бюджету, але ще й став підрядником цих робіт. Тобто зекономив, а потім ще й заробив.

ЖК на Маланюка, 101 («Русанівська гавань») зводять у мальовничому районі Лівобережжя — між Микільською слобідкою і Русанівськими садами, просто вздовж річки (Русанівська протока Дніпра). Комплексний проєкт забудови цієї ділянки затвердили ще в середині 2000-х, а пізніше закріпили це в ДПТ району. Обидва документи передбачали облаштування набережної і зони відпочинку вздовж майбутньої забудови і покладали цю місію на забудовника (інформація аудиту КМДА).

Ділянка забудови — територія колишнього будкомбінату — прилягає до берега ріки, але саме узбережжя, за нормами, є комунальною землею. Забудова ведеться на краю схилу, і щоб споруди не «сповзли» в ріку, схили рекомендували укріпити. Ба більше, у деяких місцях будинки розташовані критично близько до води, тому берегову лінію треба було трошки розширяти (частина набережної намита у воді).

Фото: групи 'Грецька набережна' Набережна вздовж Русанівської протоки

Власник ділянки і замовник робіт — ПАТ «Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій», а генпідрядник (а також девелопер частини проєкту) — ТОВ «БК «Міськбудінвест». За даними Youcontrol, ці компанії пов'язані — брати Анатолій і Володимир Дроботи є засновниками «Міськбудінвесту» і одночасно кінцевими бенефіціарами ПАТ «ДКБМК».

Проте замовником усіх берегоукріплювальних робіт став не власник ділянки чи забудовник. Облаштувати берег і набережну взялося КП «Плесо» в межах тієї самої програми соцекономрозвитку міста. Для цього у 2018 році оголосили тендер вартістю 88,68 млн грн. За даними Prozorro, переможцем торгів із пропозицією у 88,05 млн грн стала компанія «Міськбудінвест».

Так-так, саме компанія-забудовник, для ЖК якого укріплюють берег і біля якого споруджують набережну. Вона не вкладала власних грошей в облаштування берегів, а заробляла на підряді від міста за кругленьку суму, створюючи інфраструктуру для свого ЖК.

Правда, цей тендер став не дуже щасливим для «Плесо» і «Міськбудінвесту» — уже 2019 року було відкрито кримінальне провадження (№42019101040000045 ЄРДР) щодо безпідставної оплати актів виконаних робіт у 2018 році. Договір з підрядником уклали в листопаді, а вже в грудні пройшла перша проплата виконаних робіт на 30 млн грн. Це і привернуло увагу правоохоронців. Провадження триває понад рік, але наразі в єдиному реєстрі судових рішень усе ще немає відомостей про його результати.

Сенсаційний тендер привернув увагу і департаменту внутрішнього фінансового аудиту КМДА — разом зі згаданими вище проєктами набережна Русанівської протоки увійшла в окремий звіт про КП «Плесо» від грудня 2019 року. Зокрема, у висновках аудитори зазначають, що згідно з архітектурно-планувальним завданням, «забудовнику ділянки необхідно взяти обов’язкову участь у розробці проєктної документації, будівництві та реконструкції, зокрема інженерній підготовці території тощо згідно з затвердженим детальним планом території району».

Аудитори також зафіксували завищення вартості робіт на цьому об'єкті на 19 млн грн.

Фото: групи 'Грецька набережна' Набережна вздовж Русанівської протоки

На фоні цього аудиту і кримінального провадження «Плесо» оголосило новий тендер на роботи на набережній Русанівської протоки і змінило підрядника. У 2020 році тендер на 26 млн грн виграло ТОВ «Княжна Либідь» з пропозицією 21 млн грн.

Проте ніякої бюджетної економії не відбулося — за даними Єдиного вебпорталу використання бюджетних коштів, перший підрядник, «Міськбудінвест», устиг отримати 77 млн грн за своїм договором. Тобто сумарно набережна коштуватиме 98 млн грн (без урахування проєктних робіт).

Але й це не все. У «Плесі» нам повідомили, що 2020 року скоригували проєкт і частина робіт КП завершується на нинішньому етапі: берегоукріплення, гідротехнічні споруди, дощовий колектор і, власне, променад — набережна для прогулянок, намита у воді. А благоустрій зони вздовж берега, сходи від ЖК до набережної й озеленення території робитиме забудовник. У забудовника цю інформацію поки що і не підтвердили, і не спростували.

Збоку ж це все виглядає так: зауваження аудиту врахували, обсяг робіт скоротили, але витратили все одно більше від запланованого.

То як проконтролювати КП?

Варто зазначити, що крапки над «і» в цьому кейсі розставив департамент внутрішнього аудиту КМДА. У його підсумковому звіті чітко зазначено: у результаті робіт, ініційованих і замовлених управлінням екології та природних ресурсів і КП «Плесо», «допущено покриття витрат сторонніх організацій на суму 99,1 млн грн, чим завдано втрат бюджету Києва на зазначену суму».

Ми звернулися за коментарем щодо висновків аудиту до самого КП «Плесо». Заступник гендиректора підприємства Григорій Сойкіс наголошує на тому, що всі роботи, які замовляє «Плесо», закладені в програми КМДА і закріплені відповідними розпорядженнями. Посадовець також не згоден із загальною логікою аудиту: «Тоді і спорудження гілки метро в бік району Виноградар піднімає комерційну вартість житла в цьому районі, тому метро повинні будувати самі забудовники житла та мешканці району?»

У департаменті аудиту нам повідомили, що звіт стосовно «Плеса» мав такі наслідки: результати повідомлено профільному управлінню (екології) та КП, надано рекомендації щодо усунення; за дорученням міського голови листом КМДА від 06.05.2020 повідомлено прокуратуру міста Києва про результати аудиту; прокуратура розпочала досудове розслідування за кримінальним провадженням.

Фото: Киеввласть В.о. гендиректора 'Плеса' Олег Юсипенко

Оприлюднення результатів аудиту в грудні минулого року «збіглося» зі звільненням тодішнього гендиректора КП «Плесо» Олега Юсипенка. Цей керівник протримався на своїй посаді рівно рік. Кейс набережних — далеко не єдиний, за яким прокуратура відкрила кримінальні провадження щодо цього КП в останні роки. Загалом триває 17 проваджень, і в КП, за їхніми словами, ставляться до справ уже звично і спокійно.

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2020 року почалися роботи з очищення русла річки Почайна в Оболонському районі столиці, а у вересні проведено тендер на будівництво першої черги парку “Почайна”. Паралельно у ЗМІ з'явилися рекламні матеріали забудовника, який зводить ЖК біля метро “Почайна” і позиціонує його як житло біля набережної і річки.