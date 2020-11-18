Під час гасіння було виявлено тіла чотирьох осіб.

На Кіровоградщині пожежа забрала життя чотирьох людей, з яких двоє - малолітні діти.

Як інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа в приватному житловому будинку виникла 18 листопада о 13:25 у с. Варварівка Долинського району.

Фото: ДСНС

О 14:10 пожежу локалізовано на площі 50 м.кв., а о 14:52 - ліквідовано.

"Під час гасіння виявлено тіла 4 осіб, з них 2 дитини (2016 та 2018 р.н.)", - сказано в повідомленні.

До гасіння було залучено 7 осіб та 2 одиниці техніки, з них від ДСНС 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Як повідомляли, двоє дітей загинули на пожежі в Одеській області у жовтні.