У Румунії трапилася пожежа у лікарні для хворих на ковід, 10 людей загинули

У румунському місті П'ятра-Нямц трапилася пожежі у лікарні, де лікувалися хворі на коронавірус. Загинули щонайменше 10 людей.

Про це пише "Європейська правда".

Ще кілька осіб отримали серйозні травми.

Вогонь зайнявся у відділенні інтенсивної терапії, де багато пацієнтів перебували на штучній вентиляції легенів. Усі жертви лікувалися від коронавірусу.

Вісім людей померли в палаті на другому поверсі, де спалахнула пожежа, ще двоє – у сусідній палаті.

Один з лікарів спробував врятувати хворих і отримав серйозні опіки. Його госпіталізували в Бухарест на військовому літаку, він у критичному стані. Інший медичний персонал теж зазнав опіків.

У Міністерстві охорони здоров'я Румунії, найімовірнішою причиною пожежі назвали коротке замикання.

Швидкому поширенню вогню міг сприяти кисень, який пацієнти отримували через апарати ШВЛ.

Нагадаємо, у жовтні Роздільнянському районі Одеської області внаслідок пожежі загинули двоє дітей.