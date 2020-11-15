У Румунії трапилася пожежа у лікарні для хворих на ковід, 10 людей загинули

У румунському місті П'ятра-Нямц трапилася пожежі у лікарні, де лікувалися хворі на коронавірус. Загинули щонайменше 10 людей.
Про це пише "Європейська правда".
Ще кілька осіб отримали серйозні травми.
Вогонь зайнявся у відділенні інтенсивної терапії, де багато пацієнтів перебували на штучній вентиляції легенів. Усі жертви лікувалися від коронавірусу.
Вісім людей померли в палаті на другому поверсі, де спалахнула пожежа, ще двоє – у сусідній палаті.
Один з лікарів спробував врятувати хворих і отримав серйозні опіки. Його госпіталізували в Бухарест на військовому літаку, він у критичному стані. Інший медичний персонал теж зазнав опіків.
У Міністерстві охорони здоров'я Румунії, найімовірнішою причиною пожежі назвали коротке замикання.
Швидкому поширенню вогню міг сприяти кисень, який пацієнти отримували через апарати ШВЛ.
Нагадаємо, у жовтні Роздільнянському районі Одеської області внаслідок пожежі загинули двоє дітей.