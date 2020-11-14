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Австрія з понеділка вводить повторний жорсткий локдаун

Радикальні карантинні заходи будуть діяти з 17 листопада до 6 грудня.

Австрія з понеділка вводить повторний жорсткий локдаун
Фото: EPA/UPG

 Уряд Австрії через зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірус вдруге з початку пандемії запроваджеє особливо жорсткі карантинні заходи (локдаун).

Про це повідомив канцлер Себастьян Курц, передає Deutsche Welle.

З вівторка, 17 листопада, і до 6 грудня в країні будуть закриті школи, підприємства побутового обслуговування та магазини. Залишати свій будинок буде дозволено тільки з поважної причини, зокрема, - поїздка на роботу, надання допомоги родичам або відпочинок на свіжому повітрі. Зазначається, що це обмеження буде переглядатися парламентом кожні 10 днів.

Продовжать роботу аптеки, банки, магазини, що продають товари щоденного вжитку (супермаркети, магазини, що продають госптовари та косметику). Дитячі садки будуть закриті, а школи перейдуть на дистанційне навчання. У виняткових випадках батьки матимуть можливість привести туди своїх дітей.

Ресторани та компанії, що займаються туристичним бізнесом, а також культурні та розважальні установи закриті в Австрії з 3 листопада. Крім того, в країні діє комендантська година з 20:00 до 6:00.

За словами Курца, особисті контакти під час локдауна повинні бути зведені до мінімуму.

"Моя наполегливе прохання на найближчі тижні звучить так: не зустрічайтеся ні з ким! Кожен соціальний контакт - це зайвий контакт", - наголосив Курц.

Він додав, що локдаун - це "єдиний спосіб, який надійно працює".

Нагадаємо, за даними Університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії коронавірусом в Австрії заразилися 191 228 осіб. 1661 пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19 помер. З початку листопада кількість нових заражень продовжувало стабільно зростати, через що експерти стали побоюватися перевантаження системи охорони здоров'я, особливо в області інтенсивної терапії.

Перший локдаун був введений в Австрії в середині березня. Його поступове ослаблення почалося після Великодньої неділі, яке в 2020 році випало на 12 квітня.

У вересні уряд країни оголосив про початок другої хвилі захворювання.

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