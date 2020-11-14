У складі колон прибувають бронетранспортери, автомобільна техніка, засоби матеріально-технічного забезпечення, повідомили у Міноборони Росії.

Фото: сайт Міноборони РФ

Фото: сайт Міноборони РФ

До Нагірного Карабаху відповідно до угоди про перемир'я між Вірменією та Азербайджаном продовжують прибувати російські війська з технікою.

Про це йдеться на сайті Міноборони РФ.

“Продовжується розгортання російського миротворчого контингенту в Нагірному Карабаху і вздовж Лачинського коридору”, – йдеться у повідомленні.

Фото: сайт Міноборони РФ

У складі колон в пункти призначення прибувають бронетранспортери, автомобільна техніка, засоби матеріально-технічного забезпечення, що доставляються з Російської Федерації літаками Іл-76.

Водночас, як повідомив Український мілітарний портал Росія заводить у Нагірний Карабах танки Т-72 та РСЗВ БМ-21 «Град».

Танки вдалось ідентифікувати за тактичним знаком, а танк з бортовим номером 431 раніше вже світився у російському військово-пропагандиському відео з 102-ї військової бази у Гюмрі.

Нагадаємо, Азербайджан та Вірменія обмінялися тілами кількох військовослужбовців, які загинули під час боїв поблизу міста Шуша.

12 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ про "заходи підтримки миру в Нагірному Карабаху".

Встановлюється, що Росія направляє миротворчий контингент у складі до 1960 військових зі стрілецькою зброєю, з БТР до 90 одиниць та авто і спецтехнікою терміном на 5 років з автоматичним подовженням на аналогічні періоди, якщо за 6 місяців до збігання терміну Азербайджан чи Вірменія не відмовляться.

Російські військові будуть розміщуватися вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху та вздовж Лачинського коридору. Міноборони РФ буде проводити ротацію складу військових щонайменше двічі на рік. Уряд РФ повинен фінансувати пов'язані з цим витрати.

10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі.

Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Уже вдень 10 листопада стало відомо, що РФ почала відправляти підрозділи 15-ї мотострілецької бригади Центрального воєнного округу в Нагірний Карабах. 20 літаків військово-транспортної авіації Росії Іл-76 прибули до Вірменії. Вони доставили в країну понад 400 військових, бронетранспортери, бронеавтомобілі та засоби зв'язку.

Україна вважає війну в Нагірному Карабасі завершеною.