Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія набирає на Донбасі "миротворців" для Нагірного Карабаху

Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі

Росія набирає на Донбасі "миротворців" для Нагірного Карабаху
Фото: EPA/UPG

Російські окупаційні адміністрації на Донбасі вербують найманців з громадянством РФ для створення «миротворчих» підрозділів, які виконуватимуть завдання у Нагірному Карабаху.

Про це повідомила на брифінгу речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

"Російсько-окупаційні адміністрації за розпорядженням російських кураторів продовжують заходи з прискорення процесу примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Наявність російського паспорта є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі", - сказала Шевченко.

За її словами, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих “миротворчих” підрозділів для виконання завдань у Нагірному Карабасі.

Речниця додала, що окупанти розглядають можливість запровадження обмежень громадянських прав для осіб, які мають паспорт громадянина України, з наданням статусу «іноземного громадянина». Зокрема, передбачається позбавити їх «виборчого права», можливості укладати цивільно-правові угоди, які потребують нотаріального посвідчення.

Нагадаємо, 10 листопада Російська Федерація відправила миротворчий контингент у Нагірний Карабах. Військові вилетіли з аеродрому в місті Ульяновськ. Понад 1900 російських військовослужбовців перебуватимуть на лінії розмежування. 

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі. 

З повним текстом угоди можна ознайомитися тут. Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових і мирних жителів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також