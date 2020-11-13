Росія набирає на Донбасі "миротворців" для Нагірного Карабаху

Російські окупаційні адміністрації на Донбасі вербують найманців з громадянством РФ для створення «миротворчих» підрозділів, які виконуватимуть завдання у Нагірному Карабаху.

Про це повідомила на брифінгу речниця Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

"Російсько-окупаційні адміністрації за розпорядженням російських кураторів продовжують заходи з прискорення процесу примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Наявність російського паспорта є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі", - сказала Шевченко.

За її словами, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих “миротворчих” підрозділів для виконання завдань у Нагірному Карабасі.

Речниця додала, що окупанти розглядають можливість запровадження обмежень громадянських прав для осіб, які мають паспорт громадянина України, з наданням статусу «іноземного громадянина». Зокрема, передбачається позбавити їх «виборчого права», можливості укладати цивільно-правові угоди, які потребують нотаріального посвідчення.

Нагадаємо, 10 листопада Російська Федерація відправила миротворчий контингент у Нагірний Карабах. Військові вилетіли з аеродрому в місті Ульяновськ. Понад 1900 російських військовослужбовців перебуватимуть на лінії розмежування.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі.

З повним текстом угоди можна ознайомитися тут. Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових і мирних жителів.