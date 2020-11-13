Контррозвідка Служби безпеки України викрила та не допустила у Миколаєві спробу прихованого вивезення з України газотурбінної продукції для потреб Військово-морського флоту Російської Федерації.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегально переправити за кордон продукцію одного з державних підприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів, що експлуатуються на військових кораблях РФ", - йдеться у повідомленнні.

Фото: СБУ

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання, а також документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше в листопаді у Дніпропетровській області Служба безпеки України викрила схему розкрадання російською компанією запчастин до бойових гвинтокрилів.