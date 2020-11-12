Затриманий - мешканець Луганська, який брав участь у бойових діях у складі розвідроти одного з формувань терористів.

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", який переховувався у Дніпрі.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Установлено, що мешканець Луганська, колишній десантник, приєднався до проросійських бойовиків та брав участь у бойових діях у складі розвідувальної роти одного з незаконних збройних формувань. Згодом він очолив підрозділ у так званому "3-му Станично-Луганському батальйоні десантно-штурмової бригади".

Потім він залишив "службу" у бойовиків та вирішив "залягти" у Дніпрі, де працевлаштувався.

Наразі колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, яка встановлює відповідальність за участь у не передбачених законом збройних формуваннях. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Раніше в листопаді на Луганщині затримали бойовика "ЛНР", причетного до підриву п’ятьох мостів.