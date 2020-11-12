​"Слугу" найбільше підтримують у південних регіонах, ОПЗЖ - у південно-східних, а "ЕС" - на заході та в Києві, - соцопитування

Мешканці міст частіше голосують за "ОПЗЖ", "ЄС", "Голос" та партію Шарія, а в селах - за "Батьківщину", "За майбутнє" та Радикальну партію Ляшка.

Партію "Слуга народу" на парламентських виборах готові підтримати 22,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг".

За партію "Опозиційну платформа - За життя" готові віддати голоси 17,1%, за "Європейську солідарність" - 15,4%, "Батьківщину" - 8,0%, партію "За майбутнє" - 4,5%, партію "Сила і честь" - 4,3%, Радикальну партію Ляшка - 4,3%, УДАР Віталія Кличка - 3,7%, "Голос" - 3,6%, партію "Свобода" - 3,5%, партію Шарія - 3,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,1%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

Згідно з дослідженням, "Слуга народу" зберігає сильні позиції в південних регіонах України, у той час як "ОПЗЖ" має перевагу у південно-східних, "Батьківщина" - у центрально-західних, "Європейська солідарність" - у західних та у Києві, "За майбутнє" - у західних.

Мешканці міст частіше голосують за "ОПЗЖ", "Євросолідарність", "Голос" та партію Шарія. Водночас, партії "Батьківщина", "За майбутнє" та Радикальна партія Ляшка мають вищу підтримку серед мешканців сільських територій. У "Слуги народ" електорат відносно рівномірно розподілений за типом поселення.

Нагадаємо, згідно з опитуванням "Центру Разумкова", якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, відносно більшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" - за неї готові віддати свій голос 19% опитаних, або 28% тих, хто візьме участь у виборах. За "Європейську солідарність" готові віддати свій голос відповідно 13% і 21%, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - відповідно 12% і 16,5%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 6% і 8%.

Необхідні голоси для проходження у парламент також набрали б партія "Сила і честь" - відповідно 3% і 5% і "Голос" (2% і 3%).