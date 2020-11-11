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​Зеленський підписав указ щодо захисту прав зниклих безвісти та членів їхніх сімей

Документ має на меті забезпечити гарантії захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти.

​Зеленський підписав указ щодо захисту прав зниклих безвісти та членів їхніх сімей
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень та членів їх сімей.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Указ № 495/2020 має на меті забезпечення гарантій захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень та членів їхніх сімей, а також підвищення ефективності їхнього розшуку.

"Згідно з указом, Кабінет міністрів України має із залученням представників громадськості, правозахисників та членів родин воїнів, які загинули або зникли безвісти, розробити та затвердити комплексний план щодо забезпечення захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень та їхніх сімей", - йдеться у повідомленні.

Серед іншого, план має забезпечити ефективну діяльність Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та функціонування Єдиного реєстру таких осіб.

Крім того, уряд повинен забезпечувати щорічне проведення заходів у зв’язку з Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень, який відзначається 30 серпня. Зокрема, Міністерство закордонних справ України має організувати проведення закордонними дипломатичними установами заходів у зв’язку з Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.

Відповідно до документа, обласні державні адміністрації та КМДА мають розробити у взаємодії з органами місцевого самоврядування заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень та членів їхніх сімей.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів затвердив новий склад Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. 

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