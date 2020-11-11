Зеленський привітав військових США українського походження з Днем ветеранів

Він згадав ряд американців українського походження, які воювали за США.

Президент України Володимир Зеленський привітав американський військовослужбовців українського походження у зв’язку з Днем ветеранів, який 11 листопада відзначають у США.

Про це він повідомив у Facebook.

"У партнерстві з нашими друзями та союзниками українська нація здобула перемоги у всьому світі. Сьогодні відзначають день вшанування пам'яті та поваги воїнів нашого стратегічного партнера та союзника, США. Українські американці служили з честю та гідністю в лавах Збройних сил США", - написав Зеленський.

Він перелічив ряд американців українського походження, які воювали за США. Серед них Майкл Стренк - сержант Корпусу морської піхоти США, якй був зафіксований на відомій фотографії "Підняття прапора на Іодзіма" Джо Розенталя. Він також відзначив американців українського походження, які отримали найвищу нагороду Збройних Сил США - Медаль Честі: Ніколас Мінуе, Джон Дутко та Ніколас Оресько.

"Ще одним прикладом тихого, відданого служіння є доля Романа Купчинського, людини, яка тихо увійшла в історію", - зазначив Зеленський.

Президент привітав Американську організацію ветеранів та спілку Українських американських ветеранів (UAV), відзначивши, що "українські американські ветерани в даний час зберігають українську культуру та бойовий дух козацтва".

День ветеранів - одне із національних свят США, яке відзначається щороку 11 листопада, в річницю завершення Першої світової війни. Цього дня по всій країні відбуваються урочисті церемонії із вшанування ветеранів.

Нагадаємо, 14 жовтня президент Володимир Зеленський привітав із Днем захисників України. він також закликав дякувати захисникам кожного дня, а не тільки у свято.