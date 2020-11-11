Єврокомісія уклала контракт на купівлю мільйонів доз вакцини, яка показала 90% ефективності

Документом передбачено первинну закупівлю 200 мільйонів доз вакцини з можливістю здійснити купівлю ще 100 мільйонів доз.

Європейська комісія у середу підписала контракт з компаніями Pfizer і BioNTec на закупівлю вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Після повного надій оголошення BioNTech і Pfizer (американська компанія. - Ред.) у понеділок про перспективи їхньої вакцини я дуже рада оголосити про сьогоднішню угоду з європейською компанією BioNTech і Pfizer про закупівлю вакцини", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Документом передбачено первинну закупівлю 200 мільйонів доз вакцини з можливістю здійснити купівлю ще 100 мільйонів доз.

Єврокомісія вже підписала аналогічні контракти з AstraZeneca, Sanofi-GSK і Janssen Pharmaceutica NV, а також завершила попередні переговори з CureVac і Moderna.

Нагадаємо, 9 листопада німецька компанія BioNTech і американська Pfizer оголосили, що ефективність їхньої вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищує 90% серед тих, хто не хворів на неї раніше. Вакцина-кандидатка BNT162b2 базується на технології створення мРНК-вакцин компанії BioNTech і розвивається за підтримки глобальних потужностей компанії Pfizer із розробки та виробництва вакцин.

BioNTech і Pfizer планують до кінця 2020 року розповсюдити в усьому світі до 50 мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року — ще приблизно 1,3 мільярда доз.