У ЗСУ зафіксували 20 смерть від коронавірусу

У Збройних силах України зафіксували 20 випадок смерті від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

"Працівник ЗС України (м. Одеса) перебував на стаціонарному лікуванні у відділенні реанімації для інфекційних хворих Лікарні водників з приводу гострої респіраторної хвороби COVID-19, ускладненої двобічною полісегментарною пневмонією. Позитивний ПЛР від 06.11.2020 року. 10.11.2020 року стан здоров’я пацієнта різко погіршився, внаслідок швидкої наростаючої поліорганної недостатності почалась інтенсивна терапія, яка, на жаль, не дала позитивного результату. Працівник ЗС України, за наявною інформацією, мав хронічні супутні захворювання", - йдеться в повідомленні.

Усього на COVID-19 в армії хворіє 2258 осіб.

За минулу добу зафіксували 117 нових випадків коронавірусної інфекції.

Загалом за час пандемії одужало 4905 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 470 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 134 особи.

Нагадаємо, станом на 11 листопада в Україні зафіксовано 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом минулої доби 6 802 українці одужали від ковіду, 191 людина померла.

Раніше повідомлялося, що Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус. Раніше президент Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування епідемії коронавірусу. Згідно з ними, ВНЗ переходять на дистанційне навчання. Крім того, у червоних і помаранчевих зонах заклади громадського харчування - ресторани, клуби - можуть працювати лише до 22:00.

Також Міністерство охорони здоров'я звернулося до Кабміну з пропозицією впровадити так званий карантин вихідного дня, коли протиепідемічні заходи будуть посилені тільки в суботу і неділю. Президент Володимир Зеленський провів нараду з цього приводу і наголосив, що карантин вихідного дня діятиме кілька тижнів і допоможе уникнути жорсткого локдауну.