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Препарат ремдесивір почали розподіляти по лікарнях, - Степанов

За даними ВООЗ, ремдесивір майже не знижує смертність через COVID-19.

Препарат ремдесивір почали розподіляти по лікарнях, - Степанов
Фото: cidrap.umn.edu

10 листопада розпочався розподіл лікарського засобу ремдесивір по регіональних лікарнях.

Про це під час робочого візиту до Дніпропетровської області повідомив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Багато лікарів, з якими я сьогодні спілкувався, питали мене щодо лікарських засобів для лікування COVID-19. Я хочу зазначити, що сьогодні розпочався розподіл "Ремдесивіру" у регіони", - цитує очільника МОЗ пресслужба міністерства.

Степанов зауважив, що цей препарат входить до українських клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу.

Нагадаємо, 16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що ремдесивір майже не знижує смертність через COVID-19. Єдиним препаратом, який довів свою ефективність у боротьбі з захворюванням, за даними ВООЗ, є дексаметазон.

Наприкінці серпня Міністерство охорони здоров'я ініціювало проведення централізованих закупівель противірусного препарату ремдесивір (remdesivir) для лікування коронавірусної інфекції. Зазначалося, що, за даними американських учених, ремдесивір скорочує час одужання від COVID-19 на 31%, або в середньому на 4 дні.

У жовтні повідомляли, що Держпідприємство "Медичні закупівлі України" придбає 28,2 тис. флаконів препарату за ціною 687 грн за флакон.

Ремдесивір - синтетичний противірусний препарат, який спочатку був розроблений для боротьби з лихоманкою Ебола. Препарат належить до рекомендованих для лікування хворих COVID-19 і внесений в український протокол.

Специфічного лікування від COVID-19 поки що не існує, проте є альтернативи, які розглядають світові вчені. Для того, щоб ці препарати можна було використовувати в Україні, 30 березня Верховна Рада ухвалила закон про лікування Covid-19 незареєстрованими лікарськими препаратами. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Рятуємо, як можемо. Чим лікуватимуть від коронавірусу?".

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