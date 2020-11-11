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​Україна не тестує населення на ковід, як Словаччина, бо це занадто дорого, - Степанов

За розрахунками МОЗ, для тестування 40 млн людей необхідно 120 млрд гривень.

​Україна не тестує населення на ковід, як Словаччина, бо це занадто дорого, - Степанов
Фото: Макс Требухов

Україна не проводить масове тестування населення на коронавірус COVID-19 за прикладом Словаччини, оскільки це занадто дорого.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду, передає "РБК-Україна".

За розрахунками МОЗ, для тестування 40 млн людей необхідно 120 млрд гривень.

"Що стосується масового тестування. На 40-мільйонну країну ввести масове тестування, це ви собі просто уявіть... Якщо говорити про Словаччину, то вони задіяли всіх без винятку: військових, поліцейських, медичних працівників... Крім того, експрестести у кращому випадку дають до 60% збігів із позитивними ПЛР-тестуваннями", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйонів людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування, яке уряд вважає альтернативою локдауну. Тестування добровільне, у ньому закликали брати участь громадян віком від 10 до 65 років. 

У першому етапі тестування взяли участь понад 3,6 мільйона мешканців Словаччини. Понад 1% протестованих отримали позитивні результати тесту. У країні проводять тести на антигени, які дають результат за 15-30 хвилин. Їх вважають менш надійними, ніж ПЛР-тести. Ті, хто отримує негативний результат, може вільно пересуватися країною.

У суботу та неділю, 7 і 8 листопада, у Словаччині провели друге масове тестування і перевірили ще 1,5 млн осіб.

З 9 листопада Словаччина закрила пункти пропуску на кордоні з Україною через ковід.

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