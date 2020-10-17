Словаччина вирішила протестувати все населення на коронавірус

Словаччина має намір протестувати на антитіла до коронавірусу все 5,5 мільйонне населення. Для цього вже закуплено 13 мільйонів експрес-тестів.

Про це інформує Slovak spectator.

Як повідомив на прес-конференції 17 жовтня прем'єр-міністр Ігор Матович, тестування має відбутися протягом двох вихідних поспіль.

Спочатку планують протестувати населення в областях, де ситуація з поширенням ковіду найгірша, потім - решту.

Буде облаштовано майже 6 тисяч місць для тестування. Воно буде безкоштовним і доступним для всіх, хто на момент тестування перебуватиме на території Словаччини.

Державна закупила для цієї мети 13 мільйонів тестів на антитіла, які покажуть результати приблизно через 15 хвилин, "але вони не так точні, як тести ПЛР", зазначає видання.

Поки що не зрозуміло, чи буде тестування обов'язковим.

Станом на 17 жовтня у Словаччині виявили 28 268 випадків COVID-19, 7 297 людей одужали, 82 - померли.

З 1 жовтня в Словаччині діє режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у Китаї протестують усе 9-мільйонне місто, в якому виявили 12 випадків COVID-19.