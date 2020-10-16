Новая вспышка COVID-19 в Китае. Массовое тестирование для девяти миллионов

Про то, что ныне происходит в китайском Циндао, что делают власти страны для уничтожения там инфекции – в материале LB.ua.

Власти КНР прибегли к серьезным мерам. Во-первых, закрыли больницу – очаг распространения вируса – на карантин. Во-вторых, решили протестировать на COVID-19 все населения города, которое насчитывает 9.5 миллиона человек, в течение 5 дней.

Спустя два месяца в очистившемся от коронавируса Китае произошла новая вспышка . На сей раз эпицентр распространения инфекции – портовый город Циндао (важный стратегический и экономический центр).

О месте происшествия

Для начала немного поясним, где находится Циндао и чем так важен для КНР этот город.

Он расположен в восточном Китае, на берегу Желтого моря. Это один из пяти крупнейших портовых городов страны и самый загруженный в мире пункт перевалки железной руды, которая импортируется в страну.

Фото: предоставлено автором Географическое расположение города и его административное деление.

Кроме того, Циндао – это индустриальный, научный и культурный центр провинции Шаньдун. В 2018 году он занял 31-е место в индексе глобальных финансовых центров наряду с такими китайскими мегаполисами, как Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Город также является одним из ключевых пунктов современных грандиозных инициатив Поднебесной – сухопутного (Один пояс, один путь) и морского Шелковых Путей, отсюда товары отправляются в более чем 150 (!) стран мира.

Фото: предоставлено автором Порт Циндао под названием Цинвань (буквальный перевод – гавань Цин)

Но особую геополитическую важность Циндао придает то, что он играет роль одного из основных хабов Полярного Шелкового пути, который вовсю используется китайцами с 2018 года. Правительство создало целый кластер под названием «West Coast New Area», где производится оборудование для разработки полезных ископаемых в Арктике. Именно в Циндао за последние три года были построены все 36 основных LNG модулей, необходимых для реализации российско-китайского проекта «Ямал СПГ» (завод по добыче, сжижению и поставкам сжиженного природного газа, расположенного на полуострове Ямал).

Фото: предоставлено автором

Также именно тут дислоцируется Северный флот ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая).

Фото: предоставлено автором

Порт играет фундаментальную роль в арктической политике Пекина. На карте видно Полярный Шелковый путь, начинающийся в Циндао. Благодаря реализации своего транзитного потенциала (в 2019 году Циндао перевалил 600 млн тонн грузов и 20 млн TEU), город стал краеугольным камнем в международной торговле между странами Северо-восточной Азии, а среди иностранных инвестиций преобладают южнокорейские и японские. Тут много специальных экономических зон, как например Китайского-немецкий экопарк (Qingdao Sino-German Ecopark), которые способствуют притоку капитала и международной торговле.

В 2019 ВВП Циндао достигло отметки в $167.2 млрд (ВВП Украины – $153.78 млрд) при населении в 9.49 млн человек, из которых 6.45 млн живут непосредственно в городе.

На тестирование – шагом марш!

11 октября стало известно о распространении коронавируса в Циндао, в больнице грудной хирургии (Qingdao Chest Hospital), куда поступали на лечение в изолированное помещение приехавшие из-за границы зараженные люди. Правительство немедленно закрыло медучреждение и близлежащие районы на карантин, а затем было проведено тестирование 114,862 человек (медперсонал и пациенты).

12 октября городская комиссия здравоохранения (Municipal Health Commission) опубликовала информацию о новых больных (12 человек, и из них половина – бессимптомные). Таким образом, был прерван 56-ти дневной период без обнаружения зараженных именно внутри Китая.

Фото: предоставлено автором Въезд в больницу, закрытую на карантин

Заразившиеся – это бывшие пациенты больницы, медперсонал и члены их семей. Один из новоявленных бессимптомных больных – водитель такси, чья жена работала в госпитале. Он вызвал особое внимание ввиду своей профессиональной деятельности, однако уже 13 октября главный специалист Китайского центра по контролю и профилактике эпидемиологических заболеваний У Дзунь Йоу в интервью CCTV сообщил публике, что «масштабы этой эпидемии не будут большие» и то что «контакты водителя такси были ограниченными». 52 человек, контактировавшие с таксистом, отправлены на карантин. Они прошли два раунда тестирования.

Фото: предоставлено автором Медицинский эксперт в эфире национального телевидения отвечал на насущные вопросы касательно заражения в Циндао

Сразу же в понедельник стало известно решение властей про начало проведения тестирование всех жителей 9.5-миллионного города в течении пяти дней. Более того, было сообщено что проверку пройдут жители провинции Шаньдун, которые посещали Циндао после 23 сентября. По состоянию на 14 октября было проверено 225,000 человек.

Согласно официальным данным, городской комиссии здравоохранения Циндао по состоянию на 15 октября было проведено 10.5 млн тестов, причем трех разных видов. Особое внимание уделялось тем, кто «соприкасался» с зараженными, а таких насчитывается 532 человека.

Можно предположить, что решение про повсеместное тестирование было принято не просто так. Во-первых, данная методика хорошо себя зарекомендовала в Ухане (тестирование всех горожан) и Пекине (массовые проверки), позволяя выявить потенциальные очаги заражения. Массовое тестирование (которое еще назвали «южнокорейским») имеет менее затратные последствия для местной экономики, чем карантин. Тем более в таком важном экономическом узле как Циндао.

Во-вторых, прошло чуть больше недели после Золотой недели (национальных праздников в Китае, когда было совершено более чем 600 поездок внутри страны), и для правительства есть смысл перестраховаться на случай потенциальной передачи вируса бессимптомными носителями. И действительно, 14 октября был обнаружен новый бессимптомный носитель в городе, 40 летний мужчина, работающий на складе нефтегазовой компании. Таким образом, общее количество зараженных в городе сейчас 13 человек.

Фото: предоставлено автором Тестирование в Циндао

Ещё 13 октября появились первые неофициальные и, возможно, недостоверные сообщения про то, как произошло распространение вируса в больнице. Согласно этой информации, источником стал аппарат КТ ввиду недостаточной дезинфекции после проверки зараженных коронавирусом, потому что в больнице только одно помещение, где пациентам делают компьютерную томографию.

Также правительство приняло решение остановить больше половины рейсов в и из города, а Международное и инвестиционное Експо стран ШОС (Шанхайская Организация Сотрудничества), которое должно было пройти в Циндао 16-18 октября, было перенесено на неопределенный срок.

Ныне Пекину крайне важно сохранить стабильность внутри страны и не допустить негативных влияний (например, повторной эпидемии), ведь это косвенно повлияет на экономику государства, скорейшее восстановление которой – важнейший приоритет для КНР, вступившей в открытое противостояние за мировое первенство.