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У Китаї протестують усе 9-мільйонне місто, в якому виявили 12 випадків COVID-19

На материковому Китаї станом на 11 жовтня було підтверджено 21 випадок захворювання на COVID-19.

У Китаї протестують усе 9-мільйонне місто, в якому виявили 12 випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

Влада китайського міста Циндао після виявлення 12 випадків зараження коронавірусом планує протестувати на COVID-19 все місто, в якому живе понад дев'ять мільйонів осіб.

Тестування триватиме протягом п’яти днів, райони прибережного міста закриють на карантин, повідомляє Аljazeera.

Усі випадки захворювання пов’язані з лікарнею, де лікували хворих на ковід, котрі повернулися із закордону.

Увечері 11 жовтня в місті, яке розташоване майже за 700 км на південний схід від Пекіна, стало відомо про шість нових випадків захворювання на COVID-19 і шість безсимптомних випадків.

Загалом на материковому Китаї станом на 11 жовтня було підтверджено 21 випадок захворювання на COVID-19. При цьому у звітність не внесено випадки в Циндао.

Станом на 12:00 (07:00 за Києвом) 12 жовтня в місті знайшли вже 132 людей, які близько контактували із зараженими, позитивний тест тільки в 9 осіб. Усіх централізовано відправили на карантин.

Уперше коронавірус з’явився в центральній частині міста Ухань наприкінці минулого року, а місто та провінцію Хубей закрили наприкінці січня після спалаху ковіду.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай почав масову вакцинацію від коронавірусу неперевіреною вакциною.

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