У Білому домі заявили про готовність Трампа до нового раунду дебатів із Байденом

Президент США Дональд Трамп готовий до проведення чергового раунду дебатів у традиційному форматі, а лікарі дозволили йому відновити суспільну діяльність.

Про це повідомив заступник директора з комунікацій Білого дому Брайан Моргенштерн, пише CNN.

“Президент готовий до дебатів, а лікарі допустили його до участі у публічних заходах. Вони сказали, що він більше не становить небезпеки зараження, тому було б непогано, якби Комісія (з президентських дебатів. – Ред.) повернула дебати до графіку”, – заявив він.

Раніше Комісія заявила, що через захворювання американського президента на коронавірус дебати, проведення яких було заплановане на 15 жовтня, мають пройти в онлайні. Трамп відмовився від участі у такому форматі, проте його опонент Джо Байден погодився.

Передвиборчі штаби Байдена і Трампа почали шукати проведення місця для віддалених дебатів, де політики не перебували б в одному приміщенні. За повідомленнями джерел видання, люди Трампа вели перемовини про дебати в студії каналу NBC, а ймовірною модераторкою називали ведучу програми “Сьогодні” Саванну Гатрі.

У Байдена збиралися влаштувати дебати в студії ABC з модератором Джорджем Стефанопулосом (диктор та політконсультант) у четвер о 20:00.

Нагадаємо, що 10 жовтня у США скасували дебати між чинним президентом США республіканцем Дональдом Трампом і кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом.

Словесну дуель вирішили провести у віртуальному форматі після того, як Трамп заразився коронавірусом, але президент в інтерв'ю Fox Business назвав це "неприйнятним" і відмовився від участі.

Перша теледуель Трампа і Байдена пройшла 29 вересня. Політики накинулись один на одного з обвинуваченнями. Байден назвав Трампа "найгіршим президентом в історії США", "клоуном", "брехуном", і звинуватив його у розпалюванні расистських настроїв. Дональд Трамп натомість постійно перебивав опонента, висловив сумнів у його розумових здібностях і назвав роботу сина Байдена в Україні проявом корупції.

Після цих дебатів CPD змінила правила їх проведення і наділила модератора можливістю вимикати мікрофони суперників.