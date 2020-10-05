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Хворий на ковід Трамп залишив лікарню і проїхав на авто перед прихильниками

З ним були ще як мінімум дві людини в масках.

Хворий на ковід Трамп залишив лікарню і проїхав на авто перед прихильниками
Архівне фото
Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп, який нещодавно захворів на COVID-19, залишив лікарню і проїхав на машині перед своїми прихильниками.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Зазначається, що в авто з Трампом було ще як мінімум дві людини в масках. Трамп з автівки не виходив, лише помахав рукою людям, які зібралися біля лікарні Волтера Ріда.

Медики розкритикували таку поведінку президента США. Зокрема, його лікар Джеймс Філліпс написав у твіттері, що "наражати на ризик життя людей заради політичного театру - це безумство". За його словами, люди, які перебували в машині з Трампом, будуть поміщені на 14-денний карантин.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що результати тестів на COVID-19, взяті в нього і його дружини Меланії, показали позитивний результат. 3 жовтня Трампа госпіталізували.

Позитивний тест на COVID-19 також отримала близька помічниця президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала президента в поїздці до Клівленда на дебати з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

Тести на ковід також здали віцепрезидент США Майк Пенс і його дружина, а також голова Мінфіну США Стівен Мнучін. Їхні тести показали негативний результат. Держсекретар Майк Помпео, який перебував у європейському турне, теж здав аналіз на коронавірус COVID-19, його результати негативні. За словами Помпео, востаннє він особисто бачив Трампа 15 вересня. Тест Байдена на коронавірус виявився негативним.

У липні коронавірусом заразилася радниця президента США Дональда Трампа Кімберлі Гілфойл. Вона є подругою старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого.

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