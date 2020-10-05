З ним були ще як мінімум дві людини в масках.

Президент США Дональд Трамп, який нещодавно захворів на COVID-19, залишив лікарню і проїхав на машині перед своїми прихильниками.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Зазначається, що в авто з Трампом було ще як мінімум дві людини в масках. Трамп з автівки не виходив, лише помахав рукою людям, які зібралися біля лікарні Волтера Ріда.

Медики розкритикували таку поведінку президента США. Зокрема, його лікар Джеймс Філліпс написав у твіттері, що "наражати на ризик життя людей заради політичного театру - це безумство". За його словами, люди, які перебували в машині з Трампом, будуть поміщені на 14-денний карантин.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що результати тестів на COVID-19, взяті в нього і його дружини Меланії, показали позитивний результат. 3 жовтня Трампа госпіталізували.

Позитивний тест на COVID-19 також отримала близька помічниця президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала президента в поїздці до Клівленда на дебати з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

Тести на ковід також здали віцепрезидент США Майк Пенс і його дружина, а також голова Мінфіну США Стівен Мнучін. Їхні тести показали негативний результат. Держсекретар Майк Помпео, який перебував у європейському турне, теж здав аналіз на коронавірус COVID-19, його результати негативні. За словами Помпео, востаннє він особисто бачив Трампа 15 вересня. Тест Байдена на коронавірус виявився негативним.

У липні коронавірусом заразилася радниця президента США Дональда Трампа Кімберлі Гілфойл. Вона є подругою старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого.