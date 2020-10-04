ЄС розкритикував білоруську владу за вимогу скоротити дипвідомства Польщі та Литви

Раніше Білорусь відкликає послів з цих країн.

Європейський Союз відреагував на вимогу білоруської влади скоротити диппредставництва Польщі та Литви у Білорусі.

Відповідну заяву у неділю, 4 жовтня, оприлюднив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Вимога влади Білорусі щодо того, щоб Польща та Литва відкликали своїх послів та суттєво зменшили дипломатичні представництва у Мінську є необґрунтованою та прикрою. Це суперечить логіці діалогу та поглибить ізоляцію влади у Мінську", - заявив Боррель.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС нагадав, що 1 жовтня всі члени Євросоюзу закликали білоруську владу "припинити насильство і репресії, звільнити всіх затриманих і політичних в'язнів, поважати свободу ЗМІ і громадянське суспільство та почати інклюзивний національний діалог".

Боррель впевнений, що спроби білоруської влади нанести удари по окремим членам ЄС не приведуть до ослаблення єдиної позиції Євросоюзу щодо Мінська.

"ЄС продовжує підтримувати демократичне право білоруського народу обрати свого президента за допомогою нових вільних і справедливих виборів без зовнішнього втручання", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, 2 жовтня МЗС Білорусі викликало послів Польщі та Литви "з огляду на однозначно деструктивну діяльність з боку зазначених країн".

Литві запропонували до 9 жовтня скоротити число дипломатів з 25 до 14, а Польщі - з 50 до 18.

У МЗС Литви заявили, що поки не розглядають можливості відкликання свого посла, і не збираються скорочувати персонал дипвідомства. Аналогічну позицію зайняло МЗС Польщі.

У Мінську, коментуючи рішення Вільнюса і Варшави, підкреслили що пропозиція МЗС Білорусі є обов'язковою для виконання.