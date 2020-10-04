Байден візьме участь у наступних дебатах із "необхідними" заходами безпеки

У штабі кандидата сподіваються, що Трамп одужає до 15 жовтня.

Колишній віцепрезидент США, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден візьме участь у наступних дебатах із дотриманням "необхідних" заходів безпеки.

Про це у неділю, 4 жовтня, повідомила заступниця керівника його виборчої кампанії Кейт Бедінгфілд.

У програмі на телеканалі ABC Бедінгфілд повідомила, що Байден братиме участь у дебатах 15 жовтня в Маямі, "за умови, що комісія встановить необхідні вимоги для безпеки всіх, що є, перш за все, найважливішим". Вона уточнила, що запобіжні заходи повинні включати соціальне дистанціювання і вимогу носити маски.

"Джо Байден, безумовно, з нетерпінням чекає можливості подискутувати з Дональдом Трампом, і ми сподіваємося, що у нього (Трампа, - ред.) все буде добре, і він зможе це зробити", - сказала вона, зазначивши, що команда Джо Байдена бажає Трампу якнайшвидшого одужання.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що позитивний тест на COVID-19 отримала близький помічник президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала Трампа в поїздці в Клівленд на дебати з кандидатом в президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

Дональд Трамп і його дружина Меланія повідомили про те, що захворіли на коронавірус, 2 жовтня. Менш ніж за добу 74-річного Трампа госпіталізували у військово-медичний центр імені Уолтера Ріда неподалік Вашингтона.

Того ж дня Джо Байден повідомив, що у нього та його дружини Джилл негативний результат тесту на коронавірус.

У Білому домі повідомили, що першого дня після отримання позитивного тесту показники здоров’я президента були "дуже тривожними", але наступного дня поліпшилися.

Лікар Трампа розповідав, що президенту призначили експериментальні ліки від коронавірусу ремдесивір, а також зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл. Лікар повідомив, що медики з центру Уолтера Ріда оцінюють стан Трампа "з обережним оптимізмом".

Учора недугу діагностували у голови виборчого штабу Трампа Білла Степієна. Сьогодні стало відомо, що коронавірус виявили в особистого помічника Трампа Ніка Луни.