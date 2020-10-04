Нова Каледонія на референдумі вдруге проголосувала проти незалежності від Франції

Третій референдум можуть провести у 2022-му.

Мешканці архіпелагу Нова Каледонія, розташованого в Тихому океані на схід від Австралії, на референдумі в неділю, 4 жовтня, проголосували за те, щоб острови залишилися у складі Франції.

Явка виборців склала 85,6%. Більшість людей, які взяли участь у голосуванні, 53,26%, висловилися проти незалежності від Франції, передає DW.

За останні роки тут провели другий плебісцит про незалежність. Під час всенародного опитування в листопаді 2018 року 56,7% виборців висловилися за те, щоб залишитися у складі Франції. Водночас можливий третій референдум у 2022 році.

У 1998 році Франція й Нова Каледонія підписали угоду, згідно з якою до 2022 року на цій території можуть тричі провести референдум про незалежність. Референдуми повинні проводити щодва роки. Угоду підписали після масштабних конфліктів між корінним населенням і нащадками європейських колонізаторів, унаслідок яких загинули понад 70 людей. Угода також передбачає децентралізацію влади.

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до жителів Нової Каледонії з Єлисейського палацу. Він висловив "глибоку вдячність" у зв'язку з результатами референдуму. Макрон звернувся також до прихильників незалежності архіпелагу й зазначив, що "тільки разом ми побудуємо майбутнє Нової Каледонії".

Les Calédoniens ont confirmé leur souhait de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. C'est une marque de confiance dans la République. J’entends aussi la voix de ceux qu’anime la volonté de l’indépendance. Nous construirons tous ensemble la Nouvelle-Calédonie de demain. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 4, 2020

Нова Каледонія - архіпелаг з десятків островів у південній частині Тихого океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижа, що увійшов до складу Французької імперії в 1853 році. У 1946 році вона отримала статус заморської території.

У 1988 році на тлі заворушень, спровокованих активістами серед місцевого населення (меланезійців), ця територія отримала особливий статус відповідно до Матіньйонських угод. Згідно з цими документами, Франція поступово передавала в управління місцевої влади важливі питання самоврядування. На цю мить метрополія контролює питання оборони, грошової емісії правосуддя і внутрішньої безпеки.

Населення Нової Каледонії становить 278 тис. осіб. Французькі компанії видобувають тут золото, нікель, кобальт, марганець, залізо, хром, свинець та інші метали.