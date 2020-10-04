У Саккарі, давньоєгипетському некрополі, розташованому неподалік від Каїра, знайшли 59 незайманих саркофагів, а не 27, як повідомляли раніше. Один із них відкрили перед журналістами та дипломатами під час церемонії. Про це пише Associated Press.
Міністр у справах старожитностей Єгипту Халед аль-Анані зазначив, що в більшості саркофагів знаходяться мумії. Вони були поховані понад 2600 років тому.
"Я вважаю це початком великого археологічного відкриття", - сказав він, додавши, що в тому районі, ймовірно, є ще саркофаги, а їхню кількість неможливо передбачити.
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Saqqara.. The announcement of the new archeaological discovery 🇪🇬Egypt is attracting the world سقارة والأعلان عن الاكتشاف الآثري الجديد🇪🇬مصر تجذب العالم 🇪🇬 . . . #egyptiancivilization #newdiscovery #Egypt #zahihawass #egyptology #egyptianheritage #ancienttombs #ancientegyptians #thisisegypt🇪🇬 #ancientegypt #greategypt #archaeologicaldiscovery #newdiscoveries #newdiscovery #exploreegypt #outofthetombs #archaeologicalsite #sakkara #saqqara #visitegypt #archaeologylovers #UNESCO #egyptiandiscovery #archaeologicalsite #antiquities #MinistryofTourismandAntiquities #egyptology_misr #experienceegypt #egyptiantreasures #tourism #staytunedformoreupdates
Водночас очільник Вищої ради у справах старожитностей Мустафа Вазирі повідомив, що, за попередніми даними, яскраво прикрашені саркофаги належали священикам, високопоставленим чиновникам і представникам еліти Пізнього періоду (664 - 525 рр. до н.е.).
Археологи також знайшли 28 статуеток Птах-Сокару - головного божества некрополя в Саккарі, а також 35-сантиметрову бронзову статуетку бога Нефертума, прикрашену дорогоцінним камінням.
Презентація пройшла у знаменитій піраміді Джосера.
У Саккарі знаходяться щонайменше 11 пірамід, а також сотні гробниць знатних і високопоставлених осіб Стародавнього Єгипту. У некрополі є об'єкти часів Першої Династії (2920 - 2770 рр. до н.е.).
Місто розташоване за 30 км від Каїра, 3000 років тому його територію використовували для поховань, Саккара була головним некрополем Мемфіса - столиці Давнього Єгипту. Місто внесене до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.