Фото: EPA/UPG

У Саккарі, давньоєгипетському некрополі, розташованому неподалік від Каїра, знайшли 59 незайманих саркофагів, а не 27, як повідомляли раніше. Один із них відкрили перед журналістами та дипломатами під час церемонії. Про це пише Associated Press.

Міністр у справах старожитностей Єгипту Халед аль-Анані зазначив, що в більшості саркофагів знаходяться мумії. Вони були поховані понад 2600 років тому.

"Я вважаю це початком великого археологічного відкриття", - сказав він, додавши, що в тому районі, ймовірно, є ще саркофаги, а їхню кількість неможливо передбачити.

Водночас очільник Вищої ради у справах старожитностей Мустафа Вазирі повідомив, що, за попередніми даними, яскраво прикрашені саркофаги належали священикам, високопоставленим чиновникам і представникам еліти Пізнього періоду (664 - 525 рр. до н.е.).

Фото: EPA/UPG

Археологи також знайшли 28 статуеток Птах-Сокару - головного божества некрополя в Саккарі, а також 35-сантиметрову бронзову статуетку бога Нефертума, прикрашену дорогоцінним камінням.

Презентація пройшла у знаменитій піраміді Джосера.

У Саккарі знаходяться щонайменше 11 пірамід, а також сотні гробниць знатних і високопоставлених осіб Стародавнього Єгипту. У некрополі є об'єкти часів Першої Династії (2920 - 2770 рр. до н.е.).

Місто розташоване за 30 км від Каїра, 3000 років тому його територію використовували для поховань, Саккара була головним некрополем Мемфіса - столиці Давнього Єгипту. Місто внесене до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.