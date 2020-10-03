Коронавірус виявили у голови виборчого штабу Трампа

Голова виборчого штабу Дональда Трампа Білл Степієн отримав позитивний тест на коронавірус через день після того, як недугу виявили у президента США та його дружини. Про це пише Politico.

У Степієна проявилися легкі симптоми грипу, після чого йому провели тест на коронавірус.

Степієн заявив, що має намір контролювати кампанію, працюючи віддалено.

Курирувати штаб Трампа буде заступник Степієна Джастін Кларк.

Нагадаємо, 2 жовтня Дональд Трамп повідомив, що у нього та його дружини Меланії виявили коронавірус. Менш ніж за добу його госпіталізували. Згідно повідомлення Білого дому, це було зроблено у превентивних цілях.

За словами особистого лікаря президента Шона Конлі, Трамп і його дружина почуваються добре.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що позитивний тест на COVID-19 отримала близький помічник президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала Трампа в поїздці в Клівленд на дебати з кандидатом в президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

У липні коронавірусом заразилася радниця президента США Дональда Трампа Кірмберлі Гілфойл. Вона є подругою старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого.

Вибори президента у США призначені на 3 листопада.