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У Трампа виявили коронавірус (оновлено)
У Трампа виявили коронавірус (оновлено)
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Коронавірус виявили у голови виборчого штабу Трампа

Степієн заявив, що планує контролювати кампанію віддалено.

Коронавірус виявили у голови виборчого штабу Трампа
Білл Степієн
Фото: njherald.com

Голова виборчого штабу Дональда Трампа Білл Степієн отримав позитивний тест на коронавірус через день після того, як недугу виявили у президента США та його дружини. Про це пише Politico

У Степієна проявилися легкі симптоми грипу, після чого йому провели тест на коронавірус. 

Степієн заявив, що має намір контролювати кампанію, працюючи віддалено.

Курирувати штаб Трампа буде заступник Степієна Джастін Кларк.

Нагадаємо, 2 жовтня Дональд Трамп повідомив, що у нього та його дружини Меланії виявили коронавірус. Менш ніж за добу його госпіталізували. Згідно повідомлення Білого дому, це було зроблено у превентивних цілях. 

За словами особистого лікаря президента Шона Конлі, Трамп і його дружина почуваються добре. 

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що позитивний тест на COVID-19 отримала близький помічник президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала Трампа в поїздці в Клівленд на дебати з кандидатом в президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

У липні коронавірусом заразилася радниця президента США Дональда Трампа Кірмберлі Гілфойл. Вона є подругою старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого.

Вибори президента у США призначені на 3 листопада.

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