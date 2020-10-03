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В Україні більше половини місць для пацієнтів з ковідом заповнені

У лікарнях перебуває 16 тисяч хворих на коронавірус.

В Україні більше половини місць для пацієнтів з ковідом заповнені
Фото: bigkiev.com.ua

В Україні у лікарнях, призначених для лікування пацієнтів з коронавірусом, заповнено понад половину місць. Про це під час брифінгу у суботу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, у лікарнях знаходяться 16 076 хворих на ковід.

"Ця цифра збільшується кожен день... Це говорить про те, що кількість людей з протіканням хвороби у тяжкій або середньо-тяжкій формі зростає... У нас заповнюються ліжко-місця, на сьогодні це 53,9% в цілому по Україні", - повідомив Степанов.

У зв'язку з цим міністр підписав розпорядження про введення ще п'яти лікарень у різних регіонах до переліку тих, які приймають пацієнтів з коронавірусом.

Нагадаємо, в інтерв'ю LB.ua Степанов заявив, що максимальна кількість ліжок, яку в українських лікарнях можна відвести для лікування хворих на коронавірус, складає 50-52 тисячі. Сьогодні виділено 36 тисяч. На початку вересня міністр заявив, що МОЗ готує ще 15 тис. ліжкомісць "найближчим часом".

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