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Кернес отримав негативний тест на COVID-19 - Фукс

17 вересня мера Харкова доставили у клініку Шаріте в Німеччині через викликані коронавірусом ускладнення.

Кернес отримав негативний тест на COVID-19 - Фукс
Геннадій Кернес
Фото: facebook/Геннадий Кернес

Міський голова Харкова Геннадій Кернес, якого 17 вересня доставили у клініку Шаріте в Німеччині через викликані коронавірусом ускладнення, отримав негативний тест на COVID-19.

Про це у Telegram повідомив бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс.

"Новини хороші. Сьогодні він отримав негативний тест на COVID-19. Сподіваємося, що через тиждень Геннадій Адольфович передасть всім привіт", - написав Фукс.

Нагадаємо, 16 вересня стало відомо, що Кернеса, в якого нещодавно підтвердився коронавірус, відправляють на лікування в Німеччину. За словами джерел LB.ua, перед тим в Харкові відбувся консиліум лікарів, які мали визначитися з подальшою стратегією лікування очільника міста. Особливу увагу приділяли найбільш ураженим легеням та серцю. При чому про транспортування закордон не йшлося (це питання обговорювалося також раніше), оскільки існували супутні ризики. 

Однак за декілька годин стан Кернеса різко погіршився, внаслідок чого було прийнято рішення про направлення до Німеччини. 

Раніше повідомлялося, що Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Повноваження міського голови виконує секретар Харківської міськради Олександр Новак. 15 вересня в міськраді офіційно підтвердили, що Кернес захворів на коронавірус.

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