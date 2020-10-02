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​Віцепрезидент США з дружиною та глава Мінфіну отримали негативні тести на COVID-19

Вони здавали тести у п'ятницю вранці.

​Віцепрезидент США з дружиною та глава Мінфіну отримали негативні тести на COVID-19
Фото: apa.az

Віцепрезидент США Майк Пенс та його дружина сьогодні вранці здали аналізи на коронавірус COVID-19, тести показали негативний результат.

Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що пресекретарка Міністерства фінансів Моніка Кроулі також повідомила, що міністра Стівена Мнучіна перевірили на коронавірус у рамках щоденної перевірки. Його результат - негативний.

"Аналіз Стівена Мнучіна на COVID-19 дав негативний результат цього ранку, його продовжуватимуть тестувати щодня", - написала Кроулі у своєму Twitter.

Нагадаємо, уранці 2 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що він і його дружина Меланія заразилися коронавірусом. Перед тим агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що позитивний тест на COVID-19 отримала близька помічниця президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала Трампа в поїздці до Клівленда на дебати з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

Пізніше CNN повідомило, що в Білому домі знали про інфікування радниці Трампа коронавірусом ще перед його поїздкою в Нью-Джерсі. Інформацію приховували від журналістів, а президент США полетів туди для збору коштів.

Держсекретар Майк Помпео, який зараз перебуває в європейському турне, теж здав аналіз на коронавірус COVID-19, його результати негативні. За словами Помпео, востаннє він особисто бачив Трампа 15 вересня.

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