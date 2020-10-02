Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
Дебаты Трампа и Байдена. Тучи над Америкой сгущаются
Дебаты Трампа и Байдена. Тучи над Америкой сгущаются
Добкін: тут ми - політики, а в Росії ми - г...вно, колаборанти
Добкін: тут ми - політики, а в Росії ми - г...вно, колаборанти
В Києві співробітницю посольства США знайшли непритомною з травмою голови, вона померла в лікарні (оновлено)
В Києві співробітницю посольства США знайшли непритомною з травмою голови, вона померла в лікарні (оновлено)
iPhone 12: найочікуваніша новинка 2020 року
iPhone 12: найочікуваніша новинка 2020 року
У посольстві США відреагували на загибель своєї співробітниці в Києві
У посольстві США відреагували на загибель своєї співробітниці в Києві
Першої хвилі пандемії COVID-19 в Україні не було, - МОЗ
Першої хвилі пандемії COVID-19 в Україні не було, - МОЗ
Російська делегація в ТКГ несанкціоновано вела запис переговорів, - джерела
Російська делегація в ТКГ несанкціоновано вела запис переговорів, - джерела
ГоловнаСвіт

Єврокомісія виділила 720 млн євро на об’єднання енергосистеми Балтії з рештою Європи

Більша частина коштів призначена для побудови інтерконектора в Балтійському морі.

Єврокомісія виділила 720 млн євро на об’єднання енергосистеми Балтії з рештою Європи
Фото: Depositphotos/vencav

Єврокомісія виділила 720 млн євро на об’єднання енергосистеми країн Балтії з мережею решти Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

"Цей визначний момент, що позначає завершення ізоляції балтійського енергоринку... Цей проєкт зменшить надмірну залежність регіону від єдиного джерела імпорту, гармонійно поєднавши його з мережею решти країн ЄС. Також це проєкт з орієнтиром на майбутнє, тому що нова підводна енергомережа зможе доставляти електроенергію з відновлюваних джерел до всіх країн, що мають вихід до Балтійського моря", - заявила президентка Єврокомісії.

За її словами, більша частина коштів призначена для побудови інтерконектора в Балтійському морі. 

Також цей проєкт втілюватиме ідеї Балтійської декларації про морські вітрові електростанції (Baltic Declaration for Offshore Wind Energy), підписаної  між Єврокомісією та вісьмома країнами-членами: Польщею, Німеччиною, Данією, Швецією, Фінляндією, Литвою, Латвією та Естонією. 

Нагадаємо, 1 вересня Литва, Латвія та Естонія домовилися припинити торгівлю електроенергією з Білоруссю після запуску білоруської АЕС в Островці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також