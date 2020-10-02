Єврокомісія виділила 720 млн євро на об’єднання енергосистеми Балтії з рештою Європи

Єврокомісія виділила 720 млн євро на об’єднання енергосистеми країн Балтії з мережею решти Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

"Цей визначний момент, що позначає завершення ізоляції балтійського енергоринку... Цей проєкт зменшить надмірну залежність регіону від єдиного джерела імпорту, гармонійно поєднавши його з мережею решти країн ЄС. Також це проєкт з орієнтиром на майбутнє, тому що нова підводна енергомережа зможе доставляти електроенергію з відновлюваних джерел до всіх країн, що мають вихід до Балтійського моря", - заявила президентка Єврокомісії.

За її словами, більша частина коштів призначена для побудови інтерконектора в Балтійському морі.

Також цей проєкт втілюватиме ідеї Балтійської декларації про морські вітрові електростанції (Baltic Declaration for Offshore Wind Energy), підписаної між Єврокомісією та вісьмома країнами-членами: Польщею, Німеччиною, Данією, Швецією, Фінляндією, Литвою, Латвією та Естонією.

Нагадаємо, 1 вересня Литва, Латвія та Естонія домовилися припинити торгівлю електроенергією з Білоруссю після запуску білоруської АЕС в Островці.