Трамп, Путін та Макрон закликали припинити бойові дії в Нагірному Карабасі

Президенти Росії, Сполучених Штатів Америки і Франції ухвалили заяву щодо загострення конфлікту в Нагірному Карабасі.

"Президент Російської Федерації Володимир Путін, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і президент Французької Республіки Еммануель Макрон, що представляють країни - співголови Мінської групи ОБСЄ, найрішучішим чином засуджують ескалацію насильства, що має місце на лінії зіткнення в зоні Нагірно-Карабахського конфлікту", - йдеться у заяві.

Лідери країн-співголів Мінської групи ОБСЄ висловили жаль щодо смертей та співчуття родинам загиблих та постраждалих.

Вони закликали до негайного припинення бойових дій.

"Ми також закликаємо лідерів Вірменії та Азербайджану негайно взяти на себе зобов'язання відновити перемовини, без попередніх умов, під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ", - зазначається в документі.

Раніше Радбез ООН, Європейський суд з прав людини, генеральний секретар ООН та низка країн виступили з аналогічними заявами.

30 вересня президент Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан готовий припинити вогонь у Нагорному Карабасі, якщо вірменські війська повністю вийдуть із регіону. Алієв зазначив, що єдина причина, через яку Азербайджан був готовий до переговорів, - це надія домовитися.

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

Азербайджан відкрив кримінальне провадження за фактом загибелі п'яти членів однієї родини внаслідок артилерійського обстрілу з боку збройних сил Вірменії під час загострення конфлікту в Нагірному Карабаху. При цьому Вірменія стверджує, що вчора було вбито 200 азербайджанських військових.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нагорный Карабах. Если сегодня война".