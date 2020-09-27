В Азербайджані ввели воєнний стан і комендантську годину (оновлено)

Міллі Меджліс (парламент) Азербайджану в неділю прийняв рішення про запровадження воєнного стану в низці регіонів. Про це повідомляє APA.

Згідно з рішенням, комендантську годину введуть у Баку, Гянджі, Євлаху, Гейгеле та інших містах країни.

За даними ЗМІ, на екстреному позачерговому засіданні парламенту обговорювали "провокації з вірменської сторони" на лінії зіткнення і ситуацію в Нагірному Карабаху.

За словами депутата Хікмета Бабаогли, рішення буде затверджено президентом Ільхамом Алієвим протягом 48 годин.

Оновлення 20:00. Президент Азербайджану підписав указ про введення воєнного стану по всій країні з 00:00 28 вересня. У Баку, Гянджі, Сумгаїті, Євлаху та низці інших міст впроваджується комендантська година з 21 по 06 годину. У цей час заборонено виходити на вулиці без спеціального дозволу і документів, які підтверджують особу, пише haqqin.az.

Бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію.

Міноборони Вірменії опублікувало відео боїв на кордоні з Азербайджаном. У відомстві стверджують, що на кадрах видно, як знищують азербайджанські танки.

Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху, Вірменія цю інформацію заперечила.

МЗС України закликало сторони повернутися до діалогу. Євросоюз звернувся до Вірменії та Азербайджану з вимогою негайно припинити бойові дії. При вступі до Ради Європи обидві країни взяли на себе зобов’язання вирішити карабаський конфлікт мирними засобами.

Більше про ситуацію у регіоні читайте у матеріалі: "Нагорный Карабах. Если сегодня война".