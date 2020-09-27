Азербайджан пригрозив знищити гарнізон Збройних сил Вірменії у Нагірному Карабаху

Вірменських військових взяли в оточення і запропонували здатися.

Військове командування Азербайджану запропонувало командуванню Збройних сил Вірменії на Агдерінскому напрямку скласти зброю, здатися і не чинити опору, щоб уникнути знищення розташованого у місті Агдере гарнізону Збройних сил Вірменії. Його взяли в оточення.

Про це повідомило азербайджанське видання Minval.

“Командування азербайджанської армії гарантує, що поводження з військовополоненими і цивільними особами буде здійснюватися відповідно до Женевської конвенції”, - йдеться у повідомленні.

Військове командування також попередило, що кожна озброєна людина при спробі опору буде знищена.

Раніше Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху. У невизнаній республіці заявили про втрату чотирьох-п'яти бойових позицій.

Бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію.

Міноборони Вірменії опублікувало відео боїв на кордоні з Азербайджаном. У відомстві стверджують, що на кадрах видно, як знищують азербайджанські танки.

МЗС України закликало сторони повернутися до діалогу. Євросоюз звернувся до Вірменії та Азербайджану з вимогою негайно припинити бойові дії. При вступі до Ради Європи обидві країни взяли на себе зобов’язання вирішити карабаський конфлікт мирними засобами.

Більше про ситуацію у регіоні читайте у матеріалі: "Нагорный Карабах. Если сегодня война".