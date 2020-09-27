Євросоюз закликав Вірменію та Азербайджан припинити бойові дії

При вступі до Ради Європи обидві країни взяли на себе зобов’язання вирішити карабаський конфлікт мирними засобами.

Європейська рада та Рада Європи закликали Вірменію та Азербайджан припинити бойові дії в районі Нагірного Карабаху.

Голова Євроради Шарль Мішель закликав сторони негайно повернутись до переговорів.

«Повідомлення з зони Нагірно-Карабаського конфлікту про бойові дії викликають найбільш серйозне занепокоєння. Військові дії повинні бути припинені в терміновому порядку, щоб запобігти подальшій ескалації. Негайне повернення до переговорів без попередніх умов — це єдиний шлях вперед», — написав Мішель у своєму твіттері.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич також закликала Єреван та Баку проявити «відповідальність і стриманість та негайно припинити бойові дії», йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Вона наголосила, що при приєднанні до Ради Європи обидві країни взяли на себе зобов’язання вирішити конфлікт мирними засобами, і це зобов’язання повинно суворо дотримуватися.

«Від імені Ради Європи я закликаю владу двох наших держав-членів зробити все можливе, щоб захистити людські життя і не брати участь у військових конфліктах. Слід докласти всіх зусиль, щоб зупинити ескалацію», — йдеться у повідомленні.

Бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію.

Міноборони Вірменії опублікувало відео боїв на кордоні з Азербайджаном. У відомстві стверджують, що на кадрах видно, як знищують азербайджанські танки. Азербайджан заявив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху.

МЗС України закликало сторони повернутися до діалогу.