Під Харковом розбився військовий літак (оновлено)
Під Харковом розбився військовий літак (оновлено)
В Харкові на Центральному ринку сталась масштабна пожежа
В Харкові на Центральному ринку сталась масштабна пожежа
Опубліковано відео останніх секунд польоту Ан-26
Опубліковано відео останніх секунд польоту Ан-26
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Стан курсанта, який вижив під час катастрофи Ан-26, середньої тяжкості
Стан курсанта, який вижив під час катастрофи Ан-26, середньої тяжкості
В авіакатастрофі під Харковом загинули 26 із 27 осіб на борту (оновлено)
В авіакатастрофі під Харковом загинули 26 із 27 осіб на борту (оновлено)
Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва
Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва
Олег Филимонов: «Я предложу одесситам то, чего у них не было 29 лет»
Олег Филимонов: «Я предложу одесситам то, чего у них не было 29 лет»
Пілот АН-26, що впав під Харковом, повідомляв про відмову двигуна, - голова Харківської ОДА
Пілот АН-26, що впав під Харковом, повідомляв про відмову двигуна, - голова Харківської ОДА
ГоловнаСвіт

Вірменія оголосила воєнний стан

У невизнаній Нагірно-Карабахській республіці мобілізують усіх чоловіків від 18 років.

Вірменія оголосила воєнний стан
Нікол Пашинян
Фото: EPA/UPG

Уряд Вірменії прийняв рішення про оголошення у країні воєнного стану у зв'язку з початком активних бойових дій у Нагірному Карабасі. Про це повідомив прем'єр-міністр Нікол Пашинян на своїй сторінці у фейсбук.

"Зараз рішенням уряду Вірменії в республіці оголошується воєнний стан і загальна мобілізація. Рішення вступить в силу з моменту публікації. Прикріплені до військ особові склади закликаю з'явитися в територіальні військові комісаріати", - написав Пашинян.

Раніше в неділю воєнний стан і мобілізацію оголосила невизнана Нагірно-Карабахська республіка, передає DW. Загальна мобілізація оголошена для осіб старше 18 років.

"Ми не хочемо війни, війна нам нав'язана, і ми зобов'язані захищати свою батьківщину і сім'ї. Всю відповідальність буде нести керівництво Азербайджану. За небезпечну гуманітарною катастрофою ситуацію буде відповідати особисто президент Азербайджану", - заявив президент невизнаної республіки Араік Арутюнян.

За інформацією DW, у місті Шуші в спірному регіоні припинена подача електроенергії, жителі ховаються в укриттях, але паніки немає.

Нагадаємо, 27 вересня у Нагірному Карабасі почались активні бойові дій. Вірменія та Азербайджан повідомили про взаємні обстріли. З обох сторін заявили про жертви серед цивільного населення та військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також