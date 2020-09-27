Вірменія оголосила воєнний стан

У невизнаній Нагірно-Карабахській республіці мобілізують усіх чоловіків від 18 років.

Уряд Вірменії прийняв рішення про оголошення у країні воєнного стану у зв'язку з початком активних бойових дій у Нагірному Карабасі. Про це повідомив прем'єр-міністр Нікол Пашинян на своїй сторінці у фейсбук.

"Зараз рішенням уряду Вірменії в республіці оголошується воєнний стан і загальна мобілізація. Рішення вступить в силу з моменту публікації. Прикріплені до військ особові склади закликаю з'явитися в територіальні військові комісаріати", - написав Пашинян.

Раніше в неділю воєнний стан і мобілізацію оголосила невизнана Нагірно-Карабахська республіка, передає DW. Загальна мобілізація оголошена для осіб старше 18 років.

"Ми не хочемо війни, війна нам нав'язана, і ми зобов'язані захищати свою батьківщину і сім'ї. Всю відповідальність буде нести керівництво Азербайджану. За небезпечну гуманітарною катастрофою ситуацію буде відповідати особисто президент Азербайджану", - заявив президент невизнаної республіки Араік Арутюнян.

За інформацією DW, у місті Шуші в спірному регіоні припинена подача електроенергії, жителі ховаються в укриттях, але паніки немає.

Нагадаємо, 27 вересня у Нагірному Карабасі почались активні бойові дій. Вірменія та Азербайджан повідомили про взаємні обстріли. З обох сторін заявили про жертви серед цивільного населення та військових.