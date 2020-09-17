Азербайджан подякував Україні за ​визначення одним із стратегічних партнерів у концепції національної безпеки

Азербайджан твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Азербайджанської Республіки.

"Ми вдячні, що Азербайджан визначений одним із стратегічних партнерів України в новій концепції національної безпеки. Ми й надалі поглиблюватимемо наше стратегічне партнерство й дружбу з Україною", - йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, 14 вересня президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки. Азербайджан визначений у ній як один зі стратегічних партнерів.

Стратегія визначає основні напрями державної політики у сфері національної безпеки, зокрема: пріоритети національних інтересів та забезпечення нацбезпеки, цілі та основні напрями державної політики у сфері національної безпеки; поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов; основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки; напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони; ресурси, необхідні для її реалізації.

Наприкінці минулого року Україна та Азербайджан підтримали одне одного в питаннях Карабаху і Криму.