Прем'єр Лівії Сарадж йде у відставку

До кінця жовтня мають бути сформовані нова президентська рада і уряд країни.

Глава Уряду національної згоди Лівії Фаїз Сарадж вирішив піти у відставку.

Про це він заявив у відеозверненні в середу, 16 вересня, передає Deutsche Welle.

Сарадж зазначив, що покине посаду прем'єра до кінця жовтня. За його словами, за цей час повинні бути сформовані нова президентська рада і уряд країни, а визначальну роль у цьому має зіграти комітет з межлівійского діалога.

Уряд національної згоди було сформовано за посередництва ООН у 2015 році для стабілізації країни, він базується в Тріполі, але контролює не всю територію. Східна частина держави перебуває під контролем генерала Халіфи Хафтара - командувача так званої "Лівійської національної армією". Двовладдя в Лівії фактично встановилося після повалення режиму Муаммара Каддафі.

Хафтара в тій чи іншій формі підтримують Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Росія, а уряд в Тріполі - Туреччина.

Відставка Сарраджа оголошена на тлі масових протестів в Тріполі, їх учасники незадоволені економікою, корупцією, а також частими відключеннями електрики і води.

Нагадаємо, у травні Держдеп США звинуватив Росію в друкуванні фальшивих грошей для Лівії.