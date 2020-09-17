Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
Геннадія Кернеса відправляють на лікування в Німеччину
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Светлана Тихановская: «Если Лукашенко уйдёт по-человечески, то получит гарантии безопасности. Даже больше»
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому не цікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
ДБР назвало "справжні причини, що сприяли анексії Криму"
ДБР назвало "справжні причини, що сприяли анексії Криму"
​Кремль оцінив гарантії безпеки Тихановської для Лукашенка
​Кремль оцінив гарантії безпеки Тихановської для Лукашенка
Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро за відмову від санкцій за "Північний потік-2"
Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро за відмову від санкцій за "Північний потік-2"
"Євросолідарність" на виборах мера Києва підтримала Кличка
"Євросолідарність" на виборах мера Києва підтримала Кличка
КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
КМДА планує реставрувати міст Патона до кінця 2025 року
Обережно, тотальне стеження в мережі
Обережно, тотальне стеження в мережі
ГоловнаСвіт

Прем'єр Лівії Сарадж йде у відставку

До кінця жовтня мають бути сформовані нова президентська рада і уряд країни.

Прем'єр Лівії Сарадж йде у відставку
Премьер-министр Лівії Фаїз Сарадж
Фото: vestikavkaza.ru

Глава Уряду національної згоди Лівії Фаїз Сарадж вирішив піти у відставку.

Про це він заявив у відеозверненні в середу, 16 вересня, передає Deutsche Welle.

Сарадж зазначив, що покине посаду прем'єра до кінця жовтня. За його словами, за цей час повинні бути сформовані нова президентська рада і уряд країни, а визначальну роль у цьому має зіграти комітет з межлівійского діалога.

Уряд національної згоди було сформовано за посередництва ООН у 2015 році для стабілізації країни, він базується в Тріполі, але контролює не всю територію. Східна частина держави перебуває під контролем генерала Халіфи Хафтара - командувача так званої "Лівійської національної армією". Двовладдя в Лівії фактично встановилося після повалення режиму Муаммара Каддафі.

Хафтара в тій чи іншій формі підтримують Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Росія, а уряд в Тріполі - Туреччина.

Відставка Сарраджа оголошена на тлі масових протестів в Тріполі, їх учасники незадоволені економікою, корупцією, а також частими відключеннями електрики і води.

Нагадаємо, у травні Держдеп США звинуватив Росію в друкуванні фальшивих грошей для Лівії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також