Президент США Дональд Трамп розмістив на своїй сторінці у Twitter змонтоване відео, де його суперник-демократ Джо Байден начебто відтворює зі сцени пісню з нецензурними висловлюваннями про поліцію.

"Китай мліє від щастя. Вони не можуть повірити цьому!" - написав президент США у повідомленні.

Нижче він розмістив відео із записом виступу Байдена на одному з виборчих мітингів, яке містить відредагований звук, ніби той демонструє з телефону пісню "F***k tha Police".

China is drooling. They can’t believe this! https://t.co/AAmBGgHhyR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2020

Twitter позначиd допис Трампа як "маніпулятивний". Президент США при цьому опублікував зазначене відео двічі, але з різними підводками.

В оригінальній відомій версії цього відео Байден відтворює з телефону пісню "Despacito". Він зустрівся з латиноамериканськими виборцями у Флориді, де на сцену його покликав пуерторіканський співак Луіс Фонса, який разом з Дедді Янки записав головну пісню 2017 року - "Despacito". Байден піднявся на сцену, дістав телефон і зі словами "Можу сказати тільки одне" включив "Despacito". Він хитав головою в такт музиці і з посмішкою оглядав зал.

After being introduced by Luis Fonsi, Joe Biden pulled out his phone and started playing Despacito ahead of his remarks kicking off Hispanic Heritage Month in Kissimmee, FL. pic.twitter.com/7R6hUZgLW1 — Sarah Mucha (@sarahmucha) September 16, 2020

Нагадаємо, раніше Twitter видалив відео Трампа після скарги гурту Linkin Park.

У травні Twitter позначив пост президента США як "героїзацію насильства" після того, як той заявив, що направить на розгін протестів у Міннеаполісі 500 бійців національної гвардії.