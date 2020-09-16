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​Трамп опубліковав відео з Байденом, який "включив" виборцям пісню "F***k tha Police"

В оригінальній версії відео Байден відтворює пісню "Despacito".

​Трамп опубліковав відео з Байденом, який "включив" виборцям пісню "F***k tha Police"
Фото: politconservatism.ru

Президент США Дональд Трамп розмістив на своїй сторінці у Twitter змонтоване відео, де його суперник-демократ Джо Байден начебто відтворює зі сцени пісню з нецензурними висловлюваннями про поліцію.

"Китай мліє від щастя. Вони не можуть повірити цьому!" - написав президент США у повідомленні.

Нижче він розмістив відео із записом виступу Байдена на одному з виборчих мітингів, яке містить відредагований звук, ніби той демонструє з телефону пісню "F***k tha Police".

Twitter позначиd допис Трампа як "маніпулятивний". Президент США при цьому опублікував зазначене відео двічі, але з різними підводками.

В оригінальній відомій версії цього відео Байден відтворює з телефону пісню "Despacito". Він зустрівся з латиноамериканськими виборцями у Флориді, де на сцену його покликав пуерторіканський співак Луіс Фонса, який разом з Дедді Янки записав головну пісню 2017 року - "Despacito". Байден піднявся на сцену, дістав телефон і зі словами "Можу сказати тільки одне" включив "Despacito". Він хитав головою в такт музиці і з посмішкою оглядав зал.

Нагадаємо, раніше Twitter видалив відео Трампа після скарги гурту Linkin Park.

У травні Twitter позначив пост президента США  як "героїзацію насильства" після того, як той заявив, що направить на розгін протестів у Міннеаполісі 500 бійців національної гвардії.

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