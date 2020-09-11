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Ще одна арабська країна нормалізує відносини з Ізраїлем

Угода між Бахрейном і Ізраїлем нормалізує дипломатичні, торгові, відносини безпекові і інші відносини між двома країнами.

Ще одна арабська країна нормалізує відносини з Ізраїлем

Бахрейн став ще однією арабською країною, яка погодилася на нормалізацію відносин з Ізраїлем. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп за підсумками тристоронньої телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і королем Бахрейну Хамадом бін Іса Аль Халіфою, передає Daily Mail.

"Черговий історичний прорив сьогодні!" - прокоментував угоду Трамп в своєму Твіттері.

Три лідери також випустили коротку спільну заяву, що підтверджує угоду.

"Це історичний прорив до подальшого миру на Близькому Сході. Відкриття прямого діалогу і зв'язків між цими двома динамічно розвиваються товариствами та країнами з розвиненою економікою продовжить позитивні перетворення на Близькому Сході і підвищить стабільність, безпеку і процвітання в регіоні", - йдеться в спільній заяві Трампа, Нетаньяху і короля Хамада.

Відзначається, що угода між Бахрейном і Ізраїлем нормалізує дипломатичні, торгові, безпекові і інші відносини між двома країнами.

Угода робить Бахрейн четвертою арабською країною після Єгипту, Йорданії та Об'єднані Арабські Емірати, яка має повні дипломатичні відносини з Ізраїлем. Ще дві арабські країни - Оман і Судан, - як вважається, знаходяться на порозі повного визнання Ізраїлю.

Нагадаємо, напередодні Ізраїль і ОАЕ домовилися про нормалізацію відносин між країнами.

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