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Україна направила МЗС Білорусі ноту після огляду авто посла прикордонниками

Віденська конвенція передбачає недоторканість майна та транспорту дипломатів.

Україна направила МЗС Білорусі ноту після огляду авто посла прикордонниками
Игор Кизим

Посол України направив у Міністерство закордонних справ Білорусі ноту у зв’язку з порушенням Віденської конвенції. Приводом для цього став обшук машини посла Ігоря Кизима, який повертався з Києва після консультацій у МЗС України до Мінська, на білоруському кордоні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на посольство України в Мінську.

На кордоні посол попередив білоруських прикордонників, що їхні вимоги не відповідають Віденській конвенції про дипломатичні відносини, і заявив, що напише ноту до МЗС в разі її порушення. Але це не зупинило прикордонників, і вони провели обшук авто.

Прикордонний комітет Білорусі опублікував відео огляду машини посла і заперечив при цьому порушення конвенції.

Віденська конвенція передбачає недоторканість майна і транспорту дипломатів.

Нагадаємо, 7 вересня посол України у Білорусі Ігор Кизим повернувся до Мінська після консультацій у Міністерстві закордонних справ України.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що контакти між офіційними представниками України і Білорусі поставлені на паузу, але відносини між країнами зберігаються.

Окрім того, голова МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що відносини між Україною та Білоруссю вже не будуть такими, як раніше.

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