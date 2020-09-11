Посол України направив у Міністерство закордонних справ Білорусі ноту у зв’язку з порушенням Віденської конвенції. Приводом для цього став обшук машини посла Ігоря Кизима, який повертався з Києва після консультацій у МЗС України до Мінська, на білоруському кордоні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на посольство України в Мінську.

На кордоні посол попередив білоруських прикордонників, що їхні вимоги не відповідають Віденській конвенції про дипломатичні відносини, і заявив, що напише ноту до МЗС в разі її порушення. Але це не зупинило прикордонників, і вони провели обшук авто.

Прикордонний комітет Білорусі опублікував відео огляду машини посла і заперечив при цьому порушення конвенції.

Віденська конвенція передбачає недоторканість майна і транспорту дипломатів.

Нагадаємо, 7 вересня посол України у Білорусі Ігор Кизим повернувся до Мінська після консультацій у Міністерстві закордонних справ України.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що контакти між офіційними представниками України і Білорусі поставлені на паузу, але відносини між країнами зберігаються.

Окрім того, голова МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що відносини між Україною та Білоруссю вже не будуть такими, як раніше.