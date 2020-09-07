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Україна повернула до Мінська свого посла

Подальший розвиток відносин між двома країнами залежатиме від багатьох факторів.

Україна повернула до Мінська свого посла
Фото: radiosvoboda.org

Посол України у Білорусі Ігор Кизим повернувся до Мінська після консультацій у Міністерстві закордонних справ України.

Про це Радіо Свобода повідомили в посольстві України в Мінську.

"Подальший розвиток українсько-білоруських відносин залежатиме від багатьох факторів, зокрема розвитку ситуації безпосередньо в Білорусі, а також інтеграційних процесів у рамках Союзної держави Білорусі та Росії", - сказав посол Ігор Кизим, відповідаючи на запитання про те, як далі будуть будуватися відносини Києва та Мінська.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що контакти між офіційними представниками України і Білорусі поставлені на паузу, але відносини між країнами зберігаються.

Окрім того, голова МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що відносини між Україною та Білоруссю вже не будуть такими, як раніше.

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