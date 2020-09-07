Фахівці Charite вивели Навального з коми

Лікарі берлінської клініки Charite, де з 22 серпня перебуває на лікуванні російський опозиціонер Олексій Навальний, повідомили про поліпшення його стану здоров’я.

Про це інформує пресслужба німецької клініки.

"Здоров’я Олексія Навального, який лікувався у берлінській клініці Charite з 22 серпня 2020 року, покращилось. Штучна кома пацієнта, що підтримується ліками, була припинена. Хворого поступово відлучають від штучної вентиляції легенів. Він реагує на те, що з ним розмовляють", - йдеться у повідомленні.

Водночас фахівці застерігають про ймовірні віддалені наслідки важкого отруєння.

Нагадаємо, 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом - токсичне отруєння. Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

Фахівці клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Проте німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ. Вони припускають, що Навального могли отруїти тією ж речовиною, що й болгарського бізнесмена.