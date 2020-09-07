ЄС введе санкції проти 30 топчиновників Білорусі - Reuters

Лукашенка в цьому списку немає.

У Європейському Союзі планують санкції проти 31 чиновника з Білорусі, відповідального за фальсифікацію виборів, розгін протестів і побиття людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За даними видання, про список білоруських чиновників домовилися не відразу. Ближче до кінця вересня їм заборонять в’їзд до країн блоку, а також арештують їхні рахунки.

Президента Білорусі Олександра Лукашенка у списку немає - Німеччина, яка наразі головує в ЄС, хоче більше часу для діалогу.

Reuters повідомляє, що імена ще можуть змінювати, санкційний список планують остаточно узгодити 21 вересня на черговій зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Санкцій ще не погодили Греція та Кіпр.

Нагадаємо, у серпні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до додаткових санкцій проти влади Білорусі.

Раніше президент Литви заявив, що настав час з усією серйозністю говорити про санкції щодо Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції. У МЗС Білорусі відповіли, що вважають "абсолютно неприйнятними" заяви про санкції і критику дій білоруської влади.