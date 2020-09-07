В Ірані стався землетрус магнітудою 5,1, є постраждалі

Землетрус магнітудою 5,1 стався в Ірані в провінції Голестан.

Про це повідомляє Tehran Times.

За інформацією тегеранського університету з сейсмології, епіцентр землетрусу зафіксували у місті Раміан о 2-й годині ночі 7 вересня, на глибині 9 км.

Наразі даних про загиблих немає.

Іранське плато розташоване в дуже сейсмічно активному регіоні світу і відоме катастрофами, пов'язаними з природними небезпеками, особливо землетрусами. Близько 2 відсотків землетрусів у світі відбуваються в Ірані.

Нагадаємо, сьогодні у Тихому океані стався землетрус магнітудою 6,6. Епіцентр стихійного лиха зафіксували за 73 км від міста Порт-Віла, Вануату.