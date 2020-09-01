Керівництво Ірану звинуватило ОАЕ у зраді "світу ісламу" через угоду з Ізраілем

Офіційний представник ОАЕ у відповідь на слова Хаменеї заявив, що "така риторика є контрпродуктивною для світу в регіоні".

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вважає, що Об'єднані Арабські Емірати зрадили ісламський світ і палестинців, досягнувши угоди про нормалізацію відносин з Ізраїлем.

Про це повідомляє Aljazeera.

"Звичайно, зрада ОАЕ триватиме недовго, але про це клеймо завжди будуть пам'ятати. Вони дозволили сіоністському режиму увійти в регіон і забули про Палестину. Об'єднані Емірати піддані ганьбі навіки ... Сподіваюся, вони прокинуться (одного дня) і усвідомлять те, що зробили", - сказав Хаменеї.

Офіційний представник ОАЕ у відповідь на слова Хаменеї заявив, що "така риторика є контрпродуктивною для миру в регіоні".

"Шлях до миру і процвітання лежить не через підбурювання і розпалювання ненависті", - сказав представник міністерства закордонних справ ОАЕ Джамаль аль-Мушарах.

Нагадаємо, що 13 серпня Ізраїль та ОАЕ підписали історичну угоду про нормалізацію відносин між країнами. У спільній заяві президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та принца Мохаммеда Бін Заїда йдеться, що сторони сподіваються на те, що "історичний прорив сприятиме миру на Близькому Сході". Як результат, Ізраїль заморозить плани анексії територій на західному березі Йордану.

29 серпня Об'єдані Арабські Емірати скасовували економічний бойкот Ізраїлю, який тривав 48 років. Тепер приватні особи та компанії з ОАЕ можуть укладати угоди з громадянами та компаніями Ізраїлю, вести з ними фінансову та комерційну діяльність.