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У Білорусі оголосили найбільший страйк в історії країни

Страйкарів - великі підприємства - підтримали найрізноманітніші компанії: від кав'ярень і магазинів до СТО.

У Білорусі оголосили найбільший страйк в історії країни
Фото: EPA/UPG

У Білорусі з 1 вересня оголосили проведення найбільшого масового страйку в країні.

Про це пише TUT.BY.

Зазначається, що страйкарів підтримали найрізноманітніші компанії: від невеликих кав'ярень і магазинів до салонів краси та СТО.

Не працюватимуть 1 вересня також деякі заклади громадського харчування, зокрема ресторани, кафе, кав'ярні. Декотрі оголосили санітарний день, а інші прямо говорять про акцію солідарності.

"Один день недоотриманого прибутку - це не страшно. Страшно жити в країні, де немає закону,.. а у людей забрали право вибору. Страшно жити в країні, де вчителям погрожують вигнати їх зі школи, якщо вони не поділяють «державну ідеологію»", - пояснюють у мінському спортивному залі DVOR, який теж оголосив "санітарний день".

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Після голосування громадяни країни вийшли на протестні акції, які тривають досі. Перший президент Олександр Лукашенко, який, за версією ЦВК, виграв вибори з результатом 80% голосів, заявив, що на протести виходять "люди з кримінальним минулим і безробітні", і порадив їм улаштуватися на роботу. Раніше, коментуючи явку на голосуванні, президент заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.

Тим часом офіційна кількість затриманих під час протестів у Білорусі перевищила 6,7 тис. осіб. Повідомлялося про загиблих і поранених.

14 серпня по найбільших білоруських промпідприємствах прокотилася хвиля протестних мітингів, в тому числі на МАЗі, МТЗ, БелАЗі, Білоруськалії, Нафтані, Мозирському НПЗ. Робітники вимагають припинити насильство щодо учасників вуличних акцій і виступають на підтримку проведення повторних виборів президента за участю міжнародних спостерігачів.

16 серпня опонентка Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська закликала всі трудові колективи приєднатися до безстрокового страйку.

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