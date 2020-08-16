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Тихановська закликала усіх білоруських робітників до безстрокового страйку

Головна вимога - проведення переговорів щодо мирної передачі влади.

Тихановська закликала усіх білоруських робітників до безстрокового страйку
Світлана Тихановська
Фото: belsat.eu

Опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська закликала усі трудові колективи приєднатися до безстрокового страйку. Про це повідомив штаб політика, передає Радіо Свобода

Вимоги страйку: проведення переговорів щодо мирної передачі влади, звільнення політичних в’язнів та затриманих на мітингах, виведення військових та підрозділів ОМОН з вулиць міст, притягнення до відповідальності силовиків, відповідальних за катування та розстріли цивільних громадян.

"Ми бачимо, що вони, як і багато інших, зараз бояться системи, і вони готові сказати, що вони насправді думають про ситуацію в країні. Дякую всім журналістам державних ЗМІ, які вийшли та не побоялися сказати правду. Дякуємо працівникам Белтелерадіокомпанії, які готові приєднатися до страйку ", - зазначила Тихановська.

Нагадаємо, у Мінську та інших містах країни о 14.00 в неділю запланований марш "За свободу". Люди вимагають відставки Лукашенка з посади президента. 

Водночас у центрі білоруської столиці проходить провладна акція, на яку, за повідомленнями ЗМІ, звозять бюджетників з усієї країни.

Раніше Тихановська оголосила про створення координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі". Також політик закликала мерів усіх білоруських міст стати організаторами мирних масових акцій з народом. Вона не визнає результатів виборів і наголошує, що на тих дільницях, "де рахували голоси чесно", у неї підтримка на рівні 60-90%. 

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