Тихановська закликала усіх білоруських робітників до безстрокового страйку

Опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська закликала усі трудові колективи приєднатися до безстрокового страйку. Про це повідомив штаб політика, передає Радіо Свобода.

Вимоги страйку: проведення переговорів щодо мирної передачі влади, звільнення політичних в’язнів та затриманих на мітингах, виведення військових та підрозділів ОМОН з вулиць міст, притягнення до відповідальності силовиків, відповідальних за катування та розстріли цивільних громадян.

"Ми бачимо, що вони, як і багато інших, зараз бояться системи, і вони готові сказати, що вони насправді думають про ситуацію в країні. Дякую всім журналістам державних ЗМІ, які вийшли та не побоялися сказати правду. Дякуємо працівникам Белтелерадіокомпанії, які готові приєднатися до страйку ", - зазначила Тихановська.

Нагадаємо, у Мінську та інших містах країни о 14.00 в неділю запланований марш "За свободу". Люди вимагають відставки Лукашенка з посади президента.

Водночас у центрі білоруської столиці проходить провладна акція, на яку, за повідомленнями ЗМІ, звозять бюджетників з усієї країни.

Раніше Тихановська оголосила про створення координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі". Також політик закликала мерів усіх білоруських міст стати організаторами мирних масових акцій з народом. Вона не визнає результатів виборів і наголошує, що на тих дільницях, "де рахували голоси чесно", у неї підтримка на рівні 60-90%.