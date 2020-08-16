На підтримку протестів вперше виступив білоруський дипломат

Посол Білорусі у Словаччині заявив, що правоохоронці його країни відродили традиції НКВС.

Посол Білорусі у Словаччині та колишній помічник Олександра Лукашенка Ігор Лещеня виступив на підтримку мирних протестувальників. Про це йдеться у відеозаяві дипломата.

"Як і всі білоруси, я шокований історіями про тортури та побиття громадян моєї країни. На Tut.by на одній зі світлин місива із синців та крововиливів ми впізнали однокласника моєї дочки, який точно ніколи не значився серед бунтівників", - сказав Лещеня.

За його словами, "сотні співвітчизників відчули на собі, як низка представників правоохоронних органів повною мірою відродила традиції НКВС у толерантній європейській Білорусі XXI століття".

Лещеня констатував, що "МЗС, представники якого захищають інтереси Білорусі за кордоном, часто прирівнюють до силових відомств".

"Я солідарний із тими, хто вийшов на вулиці білоруських міст із мирною ходою, щоб їхній голос був почутий. Як уродженець міста Жодино я із вами, працівники "БілАЗа" і Ковальського заводу важких штамповок! Я щиро сподіваюся, що майбутнє моєї країни буде засновано на врахуванні позицій усіх верств суспільства і представників різних політичних сил. Білоруси вистраждали це право", - підкреслив дипломат.

Лещеня став першим із чинних білоруських послів, хто підтримав протести.

Його призначили послом Білорусі в Словаччині в липні 2016 року. У різні роки Лещеня очолював посольства в Єгипті та Ізраїлі. У 2002-2006 роках був помічником президента Білорусі із зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних питань.

Протести у Білорусі тривають з 9 серпня, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%.

Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7000 затримали.